Njegov razvod bio je jedan od najskupljih u povijesti, a kći je javno objavila da se želi baviti pornografijom

Na današnji datum 18. prosinca rođen je jedan od mnogima najomiljenijih redatelja, Steven Spielberg. Ovaj 79- godišnjak režirao je mnogima omiljene filmove kao što su 'Ralje', 'E.T.', Jurassic Park', te 'Schindlerovu listu'. Spielberg se počeo baviti snimanjem filmova još kao dijete, a kada je bio tinejdžer već je osvojio prvu nagradu na jednom filmskom festivalu 1962. godine za 40-minutni ratni film 'Escape to Nowhere'. Za Universal Studios počeo je raditi za vrijeme studiranja na koledžu u Kaliforniji. Brzo je počeo raditi, te je režirao neke epizode serija 'Columbo', 'Marcus Welby, M.D., te Owen Marshall: Counselor at Law. Prvi veliki hit bio mu je film 'Ralje' iz 1975. , nakon toga bacio se na znanstvenu fantastiku, pa je 1977. izašao film 'Bliski susreti treće vrste'.

Na audiciju je došla i glumica Amy Irving. Iako nije dobila ulogu, Spielberg se u nju zaljubio. Bili su u vezi od 1976. do 1980. Nakon toga su se opet počeli viđati, a vjenčali su se 1985. Brak je trajao samo četiri godine, dobili su jedno dijete, sina Maxa, a njihov razvod bio je jedan od najskupljih u povijesti. Amy je dobila 100 milijuna dolara jer sudac nije htio prihvatiti predbračni ugovor naškraban na ubrusu.

Taj film donio mu je prvu nominaciju za Oskara za najboljeg redatelja. Film je na kraju i dobio Oskara, no za specijalne efekte. Godine 1981. snimljen je još jedan hit. 'Raiders of the Lost Ark', prvi film u serijalu u Indiani Jonesu. Glavnu ulogu igrao je Harrison Ford, a Spielberg je opet nominiran za najboljeg redatelja. Njegov idući film, E.T. bio je još uspješniji. Ipak, Oskara je dobio samo za najbolju glazbu. Nakon što je 1984. izašao drugi nastavak Indiane Jonesa, Spielberg je odlučio baciti se u novi žanr pa je adaptirao Pulitzerom nagrađeni roman 'The Color Purple' spisateljice Alice Walker. U filmu su glumile Whoopi Goldberg, Margaret Avery, i Oprah Winfrey, te su sve bile nominirane za Oscara.

Njegov razvod bio je jedan od najskupljih u povijesti, a kći je javno objavila da se želi baviti pornografijom

Mali skandal izbio je ipak, zato što Spielberg nije bio nominiran za najboljeg redatelja. Za vrijeme snimanja drugog nastavka Indiane Jonesa upoznao je glumicu Kate Capshaw. S njom je počeo živjeti 1989. godine, odmah nakon što mu se raspao prvi brak. Vjenčali su se 1991. godine, a ona je zbog njega promijenila vjeru te je prošla obraćenje u judaizam. Zajedno imaju petero djece, Sahu, Sawyera i Destryja čiji su biološki roditelji i dvoje posvojene djece Thea i Mikaelu George.

- Moja žena misli da ja nisam dovoljno smiješan. Spremao sam se režirati film 'Meet the Parents', no kada je ona pročitala scenarij rekla je: 'Ti nećeš režirati ovaj film, daj ga nekom redatelju koji dobro radi komediju - prisjetio se jednom prilikom Spielberg, koji je na kraju poslušao savjet svoje supruge i nije režirao taj film. Dodao je i da Kate nema problema s tim da njegovi filmovi imaju komične momente, no da mu ne dozvoljava da radi komedije.

U 90-e je ušao s filmom Hook u kojem su glumili Robin Williams i Julia Roberts, no bez obzira na to, bio je čisti promašaj i prema mišljenju kritičara i prema zaradi. Redatelj se vratio u velikom stilu 1993. s filmom Jurassic Park, koji je postao hit, a iste godine snimljen je i film Schindlerova lista. Upravo taj film donio mu je prvog Oskara za najboljeg redatelja, te je proglašen i najboljim filmom. Godine 1998. iznjedrio je još jedan hit. Film 'Spašavajući vojnika Ryana'. Dobio je još jednog oskara za najboljeg redatelja. U 2000- ima snimio je filmove 'A.I. Artificial Intelligence', 'Minority Report', 'Catch Me If You Can', 'The Terminal', 'War of the Worlds', 'Munich', ali i četvrti nastavak Indiane Jonesa. Slijedili su 'The Adventures of Tintin', 'War Horse', 'Lincoln', 'Bridge od Spies', 'The BFG', 'The Post', a nakon 13 godišnje stanke vratio se znanstvenoj fantastici pa je 2018. godine režirao film 'Ready Player One'. Dvije godine kasnije javnost je iznenadila vijest da je njegova kći Mikaela George javno objavila da se planira baviti pornografijom. – Stvarno sam se umorila od nemogućnosti kapitalizacije svog tijela i iskreno, stvarno sam se umorila od toga da mi govore da mrzim svoje tijelo. I dojadilo mi je raditi svakodnevni posao na način koji me ne ispunjava – rekla je Mikaela koja sebe opisuje kao seksualno biće.

Dodala je kako se odlučila na snimanje solo uradaka upravo zbog dečka kojem želi biti vjerna. – Mislim da ovim potezom mogu ''zadovoljiti'' druge ljude i to mi odgovara jer se ne osjećam silovano – kazala je. Mlada djevojka nada se da će njezini roditelji Steven i Kate biti ponosni jer sama zarađuje novac i brine se za sebe – rekla je Mikaela. Kasnije je uhićena zbog obiteljskog nasilja i nakon toga se povukla iz javnosti i medija. Godine 2021. izašla je Spielbergova verzija 'Priče sa zapadne strane' - što je ujedno bio i njegov prvi izlet u svijet mjuzikla. Fil je opet skupio gomilu nominacija za nagradu Oscar. iduće godine izašao je film 'The Fabelmans', poluautobiografski uradak koji je bio inspiriran redateljevom obitelji. Iduće godine, prema stranici IMDb izlaze tri njegova nova projekta, no o njima se jako malo zna.