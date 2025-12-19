VIDEO Kontroverzna Miss Universe odbila sići s pozornice, tjelohranitelj je morao odnijeti

Novoizabrana Miss Universe 2025., Meksikanka Fátima Bosch, ponovno je u središtu pozornosti. Snimka koja se munjevito proširila društvenim mrežama prikazuje Fátimu tijekom pobjedničke proslave u rodnom Meksiku. Nakon što je glazba stala, a program trebao krenuti dalje, misica je jednostavno odbila napustiti pozornicu. Nastavila je plesati, smijati se i mahati publici, potpuno ignorirajući protokol. Budući da program nije mogao biti nastavljen, član njezina osiguranja prišao joj je te ju je, na iznenađenje okupljenih, morao doslovno podići i odnijeti s pozornice. Čak i dok ju je nosio, Fátima nije prestajala s plesom i interakcijom s publikom, koja je cijeli prizor popratila oduševljenim pljeskom i navijanjem.

Ovaj je trenutak izazvao lavinu podijeljenih reakcija. Dok su je jedni branili komentarima poput: ''Sretna je i svoja'', ''Samo se zabavljala'', mnogi drugi bili su šokirani njezinim ponašanjem. ''Krunu možeš kupiti, ali ne i glamur'', ''Gdje je nestala njezina elegancija?'', ''Je li bila pijana?'', ''Čak i kraljica seoske fešte u mom selu ima više elegancije'', samo su neki od oštrih komentara koji su preplavili internet, dovodeći u pitanje dostojnost njezine titule.

Ovo, međutim, nije prvi put da 25-godišnja Meksikanka šokira javnost. Njezina pobjeda na 74. izdanju izbora za Miss Universe od samog je početka bila meta kritika, potaknutih optužbama jednog od sudaca koji je sugerirao da se natjecateljicu favoriziralo. Uz to, nedavno je naprasno napustila televizijski studio usred emisije, a mediji su izvještavali i o njezinu verbalnom sukobu s izvršnim direktorom organizacije Miss Universe.

Unatoč svemu, Bosch je ranije izjavila kako je njezina pobjeda isključivo rezultat truda, priprema i discipline. Ipak, njezini postupci šalju drukčiju poruku, sugerirajući da se ne zamara strogim pravilima i da slavi na svoj način, bez obzira na posljedice. Mnogi se slažu u jednom –ovo je tek početak kontroverzi oko ove Miss Universe – što najavljuje da nas čeka vrlo uzbudljiv mandat.