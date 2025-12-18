Legendarni domaći glazbenik uskoro opet puni Lisinski: Njegova životna priča je poput filmske

Kada se 31. siječnja 2026. u krcatoj dvorani Lisinski ugase svjetla, a s pozornice krene prvi takt pjesme "Dal' se sjetiš nekad mene", dogodit će se magija koju je teško opisati. Euforija koja zahvati publiku, od onih koji su odrastali uz te hitove sedamdesetih do klinaca koji se tada nisu ni rodili, svjedoči o fenomenu zvanom Džo Maračić Maki. U šljaštećoj majici, nalik onima Micka Jaggera, 82-godišnji pjevač s bežičnim mikrofonom u ruci ne miruje ni sekunde. Već u prvim minutama je među svojom "familijom", kako naziva publiku, pleše, pjeva i dijeli energiju koja prkosi godinama i zakonima fizike. Njegovi unaprijed rasprodani koncerti nisu tek nostalgično putovanje, već dokaz da je čovjek, kojeg od milja zovu i Mac Miller ili Big Mac, i danas veća zvijezda od mnogih mlađih kolega. Jer, njegov život i karijera nisu samo pjesme, već priča o nevjerojatnoj upornosti, dramatičnim preokretima i vječnoj mladosti duha.

Taj nevjerojatni put započeo je 1943. na otoku Krku. Idila je kratko trajala, jer su mu roditelji u potrazi za boljim životom otišli u Ameriku, a on je kao sedmogodišnjak zapeo u Italiji čekajući papire. Pet godina proveo je sam, seleći se od rodbine i prijatelja do samostana časnih sestara, da bi se na koncu kao 12-godišnji dječak sam ukrcao na brod i danima putovao preko oceana. U Americi je, uz harmoniku koju mu je djed darovao još na Krku, naučio svirati i gitaru te je kao tinejdžer osnovao bend "Dalmatinski biseri". S njima je pratio najveće jugoslavenske zvijezde na njihovim američkim turnejama, od Tereze Kesovije i Miše Kovača do Ivice Šerfezija, živeći dvostruki život. Preko tjedna je bio bankovni službenik, a vikendima glazbenik koji je sanjao o vlastitoj karijeri.

Sudbina je imala svoje planove, a ključnu ulogu odigrao je jedan od najvećih hitmejkera ovih prostora, Đorđe Novković. Dok je pratio njegovu grupu Pro Arte na turneji po Americi i Kanadi, Novković je prepoznao njegov talent i karizmu. "Vrati se doma, pokušaj napraviti karijeru", bile su riječi koje su promijenile sve. Maki ga je poslušao, vratio se u domovinu i 1972. godine snimio prvi singl "Draga, vrati se". Bio je to početak jedne od najblistavijih karijera u povijesti domaće zabavne glazbe. Uslijedili su hitovi koji se i danas pjevaju na svim feštama, poput "Srce ti je kamen", "Halo srce", "Doviđenja" i brojni drugi. U pola stoljeća objavio je dvadeset albuma i prodao više od milijun nosača zvuka, a njegovo ime postalo je sinonim za pjesme koje diraju ravno u srce.

I dok bi se mnogi u njegovim godinama odmarali na lovorikama slave, Maki živi život ispunjeniji i dramatičniji no ikad. Trenutno boravi u Hrvatskoj, gdje ga osim nastupa zaokupljaju i privatne bitke. Usred je mučne brakorazvodne parnice s trećom suprugom koja mu, kako je rekao za Jutarnji list, pokušava uzeti imovinu, zbog čega noćima ne spava. Ta imovina nije nimalo obična. Osim nekretnina, tu je i avion koji je Maki, vješti mehaničar i strastveni pilot, sam izgradio, a trenutno dovršava i drugi. Radove je, kaže, namjerno usporio kako zrakoplov ne bi ušao u brakorazvodnu bilancu. No, usred pravnih bitaka, pronašao je i novu ljubav. Srce mu je osvojila Gordana iz Hrvatskog zagorja, kojoj je posvetio i svoju novu pjesmu "Go Go Gordana", a zbog koje je odlučio svoj američki dom na Floridi trajno zamijeniti mirom zagorskih brega.

Sreća zbog nove ljubavi poklopila se i s rješavanjem dugogodišnjeg administrativnog problema. "Sretan sam što mogu podijeliti da sam prije nešto više od mjesec dana dobio hrvatsko državljanstvo, koje, iako sam rođen na Krku, kao emigrant iz bivše Jugoslavije nisam imao", otkrio je. Iako ga za rodni Krk vežu uspomene i sestre Vesna i Dubravka, svoj novi dom ne vidi uz more. "Na iznenađenje mnogih, ne vidim se u rodnom primorskom kraju, već u Hrvatskom zagorju. Zagorci su me odlično prihvatili i tu se osjećam kao svoj na svome", kaže Maki, koji je u Americi poznat kao Mac Miller, a sada, kaže, s obzirom na novo prebivalište, može biti i Joža. Njegova energija i ambicija ne poznaju granice.