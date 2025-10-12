Naši Portali
.ljubavna idila

Njegova najveća podrška! Dalić je sa suprugom Davorkom u braku više od 30 godina: Vodi brigu o svima nama

Split: Zlatko Dali? sa suprugom Davorkom razgledao plovila na Croatia Boat Showu
Foto: IVC
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
12.10.2025.
u 21:30

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije više je puta spominjao kako mu je obitelj najveća podrška. Sa suprugom Davorkom u braku je više od 30 godina, a njihova ljubavna priča počela je u školskim klupama u Livnu, gdje su oboje rođeni.

​Zlatko Dalić u svom Varaždinu kao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije večeras sjedi 101. put. Za utakmicu protiv Gibraltara upravo je on tražio da se igra u ovom gradu, a podršku mu pruža i sve sigurno sa zanimanjem prati i Davorka Dalić. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije više je puta spominjao kako mu je obitelj najveća podrška. Sa suprugom Davorkom u braku je više od 30 godina, a njihova ljubavna priča počela je u školskim klupama u Livnu, gdje su oboje rođeni.

- Krenuli smo od nule. Bili smo cura i dečko koji su htjeli nešto napraviti od života. Željeli smo zajedno nešto izgraditi. Bilo je uspona i padova, bili smo ponekad i pred zidom, ali sve smo uspjeli prebroditi - rekao je Zlatko o njihovom zajedničkom životu.
Dalić je u mladim danima igrao za Hajduk, a Davorku je viđao na svoje slobodne dane. Kada je Davorka upisala fakultet u Splitu, Zlatko je potpisao ugovor za tadašnji Dinamo iz Vinkovaca (današnju Cibaliju) zbog čega su bili razdvojeni. 

Zagreb: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dali?
28.12.2022., Zagreb - Europski trg, Nico's bar. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalic sa suprugom Davorkom. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kad je Davorka završila ekonomiju, par se zaručio i preselio u Varaždin, gdje je Zlatko igrao za Varteks. Nakon pola godine, 1992.  Zlatko i Davorka su se vjenčali, a izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ne krije da su imali teških trenutaka. Davorka je kratko radila, no onda se odlučila potpuno posvetiti obitelji.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita
Split: Zlatko Dali? sa suprugom Davorkom razgledao plovila na Croatia Boat Showu
1/18

- Vodi brigu o svima nama. Nije lako s tri muškarca u kući. Pazila je da iziđemo na pravi put. Sačuvala je obitelj uz puno truda i energije, kazao je jednom Dalić.

U braku su dobili dvojicu sinova - Tonija i Brunu. Diplomirana ekonomistica Davorka je zbog Zlatka napustila karijeru i posvetila se obitelji. Iako je Toni završio digitalni marketing te od oca naslijedio ljubav prema nogometu pa je još prije pet godina bio dopredsjednik, direktor i član izvršnog odbora NK Varaždin, ima i jedan hobi koji je pretvorio u posao. Radi se o glazbi. Kao DJ Tony D. godinama je nastupao na Zrću, a ima posao i u banci. Toni je 2023. oženio svoju djevojku Ivu, a ponosni tata je objavio fotke s vjenčanja na Instagramu. Mlađi izbornikov sin Bruno pohađao je gimnaziju u Varaždinu, a zatim i studirao na američkom fakultetu u Zagrebu.
- Toni je na mamu, a Bruno na mene. Toni je impulzivan borac za pravdu, dok je Bruno mirniji i staloženiji. Najvažnije je da su odgojeni da budu pošteni i cijene druge, kazao je Dalić jednom prilikom.

Ključne riječi
Davorka Dalić Zlatko Dalić showbiz

