Nives Celzijus iznenadila: 'Možda sam stara i guzica mi je debela, ali sam sretna u ljubavi'

Nives Celzijus često časti fanove zanimljivim objavama na Instagramu, a ovaj put u simpatičnom tonu opisala je zašto joj je hrana najbolji ljubavnik.

- Kao klinka, ovako sam mozgala s kojim frajerom bih mogla u izlazak, sada sam više, kaj kuhati danas. Dođeš tako u godine kada ti hrana postane omiljeni ljubavnik. Da, da. Možda sam stara i guzica mi je debela, ali sam i sretna u ljubavi. Nego, kaj vi kuhate danas? Pričajmo malo o meni najdražoj temi - stoji ispod fotografije u kojoj pozira u mrežastim čarapama.

Foto: Instagram

Fotografija je u manje od sat vremena dobila više od pet tisuća lajkova, a među prvima je objavu komentirala Ivana Knoll.

Inače, Nives Celzijus svojim izazovnim izdanjima nerijetko privlači pozornost javnosti. Iako na fotografijama uvijek odaje dojam savršenstva, u stvarnosti se Nives bori s jednakim problemima kao i mnoge druge žene. Ni nju ne zaobilaze kapilare, celulit i dlačice, a sve je to dokazala objavivši fotografiju bez filtra i Photoshopa.

Foto: Instagram

"Ovo nije još jedna prije – poslije fotka u svrhu promoviranja anticelulitne kreme ili nekog sličnog proizvoda. Ovo sam ja unutar iste minute. Imamo tu ovo ružno svjetlo koje ne volimo i koje pada tako da se vidi sve ono što ne želimo vidjeti: kapilare, celulit, masnice, dlačice. I ovo koje mi divno stoji i gdje moja koža izgleda gotovo savršeno s tek malim naznakama celulita. Ja, naravno, uvijek biram ono dobro svjetlo i dobre fotke, ali zadržim i one lošije kao podsjetnik na to da me ponekad i samo časak dijeli od onog boljeg. A ponekad se i jako dobro nasmijem nekim svojim izdanjima", napisala je Nives.

