Opet pokazala previše! Nives u minijaturnom badiću: Tko bi vozio moju pilu?

Iako je vani hladno uvijek možemo računati na vruće fotke Nives Celzijus.

Nives ne odustaje od objavljivanja fotografija s ljetovanja pa je svoje obožavatelje oduševila novom na kojoj je u minijaturnom badiću na brodu.

Foto: Instagram

"Tko bi vozio moju pilu?" pitala je spisateljica i pjevačica svoje fanove i ubrzo dobila gomilu lajkova.

Inače, Nives Celzijus svojim izazovnim izdanjima nerijetko privlači pozornost javnosti. Iako na fotografijama uvijek odaje dojam savršenstva, u stvarnosti se Nives bori s jednakim problemima kao i mnoge druge žene. Ni nju ne zaobilaze kapilare, celulit i dlačice, a sve je to dokazala objavivši fotografiju bez filtra i Photoshopa.

Foto: Instagram



"Ovo nije još jedna prije – poslije fotka u svrhu promoviranja anticelulitne kreme ili nekog sličnog proizvoda. Ovo sam ja unutar iste minute. Imamo tu ovo ružno svjetlo koje ne volimo i koje pada tako da se vidi sve ono što ne želimo vidjeti: kapilare, celulit, masnice, dlačice. I ovo koje mi divno stoji i gdje moja koža izgleda gotovo savršeno s tek malim naznakama celulita. Ja, naravno, uvijek biram ono dobro svjetlo i dobre fotke, ali zadržim i one lošije kao podsjetnik na to da me ponekad i samo časak dijeli od onog boljeg. A ponekad se i jako dobro nasmijem nekim svojim izdanjima", napisala je Nives.