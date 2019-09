Znojna i mokra! Nives Celzijus zamolila pratitelje da ju nakon ove fotke ne otprate

Naporno radi i još više se znoji. Nives Celzijus se pohvalila fotografijom iz teretane, a po njezinom znoju može se zaključiti da pobjeđuje vlastite granice. Međutim, ispod objave zamolila je fanove da ju ne otprate jer ovo nije njezino najizazovnije izdanje.

- Posljednjih dana, malo sam umorna od onih lijepih, sređenih fotki, pa evo još jedna, manje lijepa, znojna fotka. Meni je zapravo predivna jer je rezultat dobro određenog treninga. I nemojte me otpratiti, obećavam da ću se sutra dovesti u red i napraviti neku malo privlačniju - napisala je Celzijus poziravšu u bijelom topiću s dekolteom u prvom planu.

Foto: Instagram

Fanovi su joj poručili da nije ništa manje lijepa i da je prirodna žena, a takve komentare prikuplja na dosadašnje objavljenim no-make up izdanjima.

Inače, Nives Celzijus svojim izazovnim izdanjima nerijetko privlači pozornost javnosti. Iako na fotografijama uvijek odaje dojam savršenstva, u stvarnosti se Nives bori s jednakim problemima kao i mnoge druge žene. Ni nju ne zaobilaze kapilare, celulit i dlačice, a sve je to dokazala objavivši fotografiju bez filtra i fotošopa.

Foto: Instagram

"Ovo nije još jedna prije-poslije fotka u svrhu promoviranja anticelulitne kreme ili nekog sličnog proizvoda. Ovo sam ja unutar iste minute. Imamo tu ovo ružno svjetlo koje ne volimo i koje pada tako da se vidi sve ono što ne želimo vidjeti: kapilare, celulit, masnice, dlačice.

I ovo koje mi divno stoji i gdje moja koža izgleda gotovo savršeno s tek malim naznakama celulita. Ja, naravno, uvijek biram ono dobro svjetlo i dobre fotke, ali zadržim i one lošije kao podsjetnik na to da me ponekad i samo časak dijeli od onog boljeg. A ponekad se i jako dobro nasmijem nekim svojim izdanjima", napisala je Nives.



Njezino prirodno izdanje oduševilo je do sada gotovo 14 tisuća njezinih obožavatelja. "Žene i s celulitom mogu biti neodoljive", poručila joj je u komentarima jedna od pratiteljica.