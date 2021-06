Nikolina Pišek pozirala dotjerana nakon izbivanja s Instagrama: 'Nakon mjesec dana dojenja'

TV voditeljica Nikolina Pišek (45) nakon dvotjednog izbivanja ponovno se oglasila na Instagramu. Pišek je pozirala potpuno dotjerana za odlazak do trgovine jer joj je to, kako kaže, trenutno 'izlazak'. Naime, Nikolina je prije mjesec dana dobila štence pomeranaca o kojima brine po cijele dane.

"Nakon mjesec dana dojenja (šteneta). Sad se i izlasci u dućan računaju. Svijete, samo čekaj da ja poludim!", napisala je Nikolina u opisu fotografije. Za svoje je izdanje dobila mnoštvo komplimenata svojih pratitelja. "Mačko, pa ti goriš iako nisi na vrućem limenom krovu", poručio joj je stilist Neven Ciganović. "Super si", "Predivna", "Najljepša", nizali su se komentari. Ispod fotografije javio se i Nikolinin suprug Vidoje Ristović koji joj je ostavio emotikone srca.

Jedna od pratiteljica upitala ju je i 'je li preživjela' na što joj je Nikolina odgovorila 'Još malo'.

Foto: Instagram

Inače, Nikolina je nedavno otvorila vrata svojeg zagrebačkog doma za serijal "Fakap" gdje su je voditeljice Mia Kovačić i Ida Prester pitale za najzanimljivije trenutke koje javnost do sada nije čula. Ispričala je tako situaciju u kojoj je prijateljev pas ubio mačku i kako su pokušali popraviti nepopravljivo, a što se zapravo pretvorilo u "najveći fakap" njezina života. No, Nikolina se prisjetila i neugodnih trenutaka sa Severinom. Naime, u vrijeme Severininog razvoda Nikolina je radila emisiju u kojoj se spominjala njezina situacija. "Severina se jako ljuti na mene. Ona se ljuti na mene jer mislim da je pogrešno shvatila neke stvari. Ako može netko slučajno poslati poruku Severini, da slučajno pogleda ili tako nešto - stvarno mi je žao. Stvarno nisam imala nikakvu lošu namjeru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala utjecaj na to hoće li se taj prilog emitirati ili ne. I stvarno suosjećam s tvojom boli u to vrijeme i sada, baš mi je žao", izjavila je Nikolina, a Mia i Ida pohvalile su njezinu iskrenost.

Foto: Instagram screenshot