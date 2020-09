Nakon odluke o povlačenju Ljiljane Sauche s TV ekrana oglasio se HRT

Facebook-status dugogodišnje HRT-ove voditeljice Liljane Sauche ovih je dana podigao popriličnu prašinu. Saucha je putem svog privatnog profila obavijestila prijatelje na društvenim mrežama da je više neće moći gledati u ulozi voditeljice ''Vijesti iz kulture'', a iz objave koju je napisala dalo se naslutiti da je odluka o prekidu voditeljskog angažmana zatekla i nju samu.

"Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam doznala da Vijesti iz kulture više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to 'novo normalno' jer imam do mirovine još 14 mjeseci!", napisala je voditeljica koja je u redakciji kulture na HTV-u od 2011. godine. Njezin status odmah se počeo širiti društvenim mrežama, a mnoge je upravo ovaj slučaj podsjetio na otkazivanje

voditeljskog angažmana voditeljici ''Dobro jutro, Hrvatska'', Ljiljani Vinković nakon dolaska znatno mlađe Doris Pinčić Rogoznice.

Upit smo poslali i HRT-u s kojeg poručuju da je riječ o uobičajenoj promjeni. "Riječ je o uobičajenoj promjeni voditelja na malim ekranima, kakva postoji na svim ostalim televizijama, pa tako i na HRT-u. Sve kolegice i kolege su jednako vrijedni i Hrvatska radiotelevizija iznimno cijeni njihov doprinos programu", poručili su s HRT-a.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 30.06.2004., Zagreb - Ljiljana Saucha, urednica i voditeljica u Informativnom programu HRT-a. Photo: Davor Visnjic/PIXSELL

O izmjenama u minutama posvećenima kulturi na HTV-u govorila je i urednica ''Vijesti iz kulture'' Zrinka Turalija Kurtak gostujući u emisiji ''Dobro jutro, Hrvatska''. Kazala je kako su krenuli s emitiranjem iz novog studija, a osim novog ruha, najavila je i neka iznenađenja koja uskoro očekuju gledatelje. – Od jeseni pridružit će nam se i nova kolegica Antonija Ćosić. Naša draga kolegica Ljiljana Saucha ustupa mjesto mlađim snagama i ovom prigodom bih se zaista htjela zahvaliti za sve ono što je dala vijestima iz kulture i našoj redakciji u kojoj ostaje još godinu dana – izjavila je Turalija Kurtak i dodala da ''Vijesti iz kulture'' i dalje ostaju u istom terminu, nakon trećeg "Dnevnika", jer im jedino taj kasni termin omogućuje da budu uvijek aktualni.

U svojoj bogatoj karijeri Ljiljana Saucha vodila je serije Programa za djecu "Moja ulica", "Nedjeljno prije podne za djecu", "Ljiljana i ostali", zatim radila u razmjeni domaćeg programa te kao novinarka u Zagrebačkoj panorami. U Mozaičnom programu od 1984. radila je kao novinarka, voditeljica i jedna od urednica ("Dobro jutro, Hrvatska", "Dobar dan", "Hrvatska zemlja i ljudi", "Hrvatska danas"). Bila je prva voditeljica hrvatskoga lota 1989. u emisiji Fortuna, voditeljica TV aukcije. U programu "Za slobodu" 1991. uređivala je vijesti, podnevni i večernji dnevnik. Uređivala je i vodila središnji "Dnevnik" 2000., a zatim gotovo sve dnevnike i vijesti. Na Ljiljaninu objavu i odluku HTV-a osvrnula se i predsjednica sindikata novinara Hrvatske Maja Sever koja smatra da je u ovom slučaju riječ o diskriminaciji. "Ne može se netko maknuti s posla zato što ima više od 30 godina", poručila je Sever putem društvenih mreža.