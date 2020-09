HRT-ova voditeljica iznenađena: 'Nisam ni slutila da će mi ovo biti zadnje pojavljivanje na TV-u'

Poznata HRT-ova urednica i voditeljica Ljiljana Saucha više neće voditi 'Vijesti iz kulture'. Odluka o prekidu voditeljskog angažmana zatekla je i nju samu, a da više ulaziti u domove gledatelja putem malih ekrana prijatelje je obavijestila privatnom objavom na svom Facebook profilu.

- Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam saznala da ViK više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to 'novo normalno' jer imam do mirovine još 14 mjeseci!' - napisala je voditeljica koja je u redakciji kulture na HTV-u od 2011. godine. Za komentar smo upitali i HRT, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

Foto: Facebook

U svojoj bogatoj karijeri vodila je serije Programa za djecu Moja ulica, Nedjeljno prije podne za djecu, Ljiljana i ostali, zatim radila u razmjeni domaćeg programa te kao novinarka u Zagrebačkoj panorami. U Mozaičnom programu od 1984. novinarka, voditeljica i jedna od urednica (Dobro jutro, Hrvatska, Dobar dan, Hrvatska zemlja i ljudi, Hrvatska danas). Prva voditeljica hrvatskoga lota 1989. u emisiji Fortuna, voditeljica TV aukcije. U programu Za slobodu 1991. uređivala vijesti, podnevni i večernji dnevnik. Uređivala i vodila središnji Dnevnik 2000, a zatim gotovo sve dnevnike i vijesti, stoji na stranicama HRT-a.

Na Ljiljaninu objavu i odluku HTV-a osvrnula se i Maja Sever na društvenim mrežama. - Apsolutno ništa nemam protiv bilo koje mlađe kolegice koja vodi neku emisiju na HRT-u. Mislim da HRT-u treba mladih ljudi, ali glasno, jasno i s valjanim razlogom protestiram zbog diskriminacije koja se provodi na javnoj radio televiziji. Zakon o suzbijanju diskriminacije nedvosmisleno kaže da je jednakost najviša vrednota ustavnog poretka i jamči zaštitu od diskriminacije na osnovi dobi. Ne može se netko maknuti s posla zato što ima više od 30 godina - poručila je Sever i izazvala lavinu komentara.

Svoje mišljenje izrazio je i urednik, novinar te readatelj Igor Mirković. - Jednako tako kod gledatelja se može stvoriti zamor uvijek istim licima (bez obzira na dob ili spol). Rekao bih da HRT ima veći problem sa nedovoljnim uključivanjem mladih novinarki/novinara i "cementiranjem" postojećih ljudi i pozicija, nego li s diskriminiranjem starijih. sjeti se kako je HRT bio otvoren za nove mlade ljude kad smo mi počinjali i razmisli je li to još uvijek tako. također, postoje zanimanja - poput košarkaša, plesača ili modela - koja jednostavno nisu pravedna... ukratko, mislim da tvoje razmišljanje ima ispravne motive, ali uvodi političku korektnost koja će javnu televiziju učiniti još okoštalijom, još nepromjenjivijom. Pri tome ne mislim niti na jedan pojedinčani slučaj i pitam se - što meni sve ovo treba, kad me napadnete sa svih strana? - zapitao se Mirković.

Ubrzo je uslijedio i Majin odgovor. - Slažem se s tobom. i naglašavam da nemam ništa protiv mladih, ni promjena, ali ne može se čovjeka maknuti samo zato što je star. A i ti i ja poznajemo i tv teoriju i moment navike gledatelja koja lako ruši i tvoju teoriju. Pogotovo kada govorimo o dijelu programa koji se obraća točno određenoj publici - zaključila je Sever koja je potom pozvala i da se hrabro javi urednik koji je 'nekoliko puta pred svjedocima rekao da je njegov program da pred kamerama nema voditeljica starijih od trideset'.

Foto: Facebook

Foto: Facebook