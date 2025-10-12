Nakon mučnog iskustva s filerima, Stankica se odlučila za životni preokret: 'To je bila jedna velika trauma'

Stankica Stojanović upoznali smo u showu "Gospodin Savršeni" gdje je odnijela pobjedu, a nakon showa neko je vrijeme sa Savršenim i bila u vezi. Nakon prekida u javnosti je ostala zbog svoje borbe sa zdravlje. Naime, iza nje je težak period i to zbog estetskih zahvata na kojima je bila, a čiji joj je rezultat stvorio brojne zdravstvene probleme o čemu je pisala i na društvenim mrežama. Objavljivala je brojne fotografije u kojima je pokazala kakve su joj komplikacije stvorili fileri, a pričala je i o cijelom oporavku nakon užasa kroz koji je prošla. Stankica je podijelila i niz fotografija koje dokumentiraju tešku borbu kroz koju je prolazila, prikazujući natečeno i izranjavano lice te trenutke iz medicinskih ustanova.

No, nakon kiše dolazi sunce, a sada je otkrila da je krenula u novo poglavlje života. Naime, Stojanović je upisala psihoterapiju, a za Net.hr je otkrila što ju je na to potaknulo. "Kada sam upisivala svoj prvi fakultet, željela sam da to bude psihologija i psihoterapija, ali život me tada odveo u drugom smjeru. Danas mi je drago što se to nije dogodilo tada, već sada, kad sam zrelija, kad imam iskustvo, i kad razumijem stvari dublje nego prije. Ova odluka nije došla preko noći. To je priča koja je rasla godinama, tiho, iz potrebe da razumijem i sebe i svijet oko sebe na dublji način. Sad kad sam konačno na tom putu, osjećam da se nešto zaokružilo, kao da sam se vratila onome što me oduvijek čekalo", rekla je.

Otkrila je i kako ju je na to potaknula situacija s licem. Naime, Stankica je nakon ubrizgavanja filera, pretrpjela ozbiljne posljedice.

"To iskustvo je bilo jedna velika trauma i prekretnica u mom životu. Ne samo fizička, već duboka psihološka. Kada se dogodi naružavanje lica, to ne pogađa samo površinu, to dira u sam identitet, u psihu, u sistem vrijednosti. Morala sam se suočiti s bolom, sa strahom, s pogledima, s komentarima, s ljudima koji su mi to napravili i koji su me, čak i nakon svega, nastavili diskriminirati i psihički maltretirati. To je bilo razdoblje konstantnog suočavanja, ali i učenja. Morala sam, htjela ne htjela, baviti se sobom dublje nego ikad prije. Da idem na psihoterapije, da razumijem šta se u meni događa, da spasim ono što se još moglo spasiti, psihu. I kad sam se već otvorila prema tom procesu, shvatila sam da želim još dublje ući u to. Da razumijem kako čovjek uopće funkcionira, što ga pokreće, što ga ruši, a što ga ponovo gradi. Iz te potrebe se rodila odluka da upišem edukaciju iz psihoterapije. Nije to došlo iz radoznalosti, već iz iskustva koje me ogolilo do kraja i natjeralo da u svemu tražim smisao, ljudskost i istinu", zaključila je.

Podsjetimo, Stankica je uz fotke podijelila jednom prilikom i kako se osjeća zbog cijele priče s filerima. - Nisam objavljivala bol. Nisam tražila publiku dok sam se borila da preživim ono što nije smjelo da se desi. Dok ste mi gasili svjetlo, ja sam učila da ga ponovno zapalim. Sama. Uništili ste mi tijelo — ali nisam umrla. Uništili ste mi posao — ali nisam nestala. Pokušali ste mi oduzeti dostojanstvo — ali to niste mogli, jer ono ne pripada vama. Nisam govorila dok ste slali poruke mojim klijentima, dok ste iz udobnosti svog kukavičluka srušili ono što sam godinama gradila. Umjesto istine — prijetnje. Umjesto odgovornosti — tišina. A sve to dok sam ležala s ranama koje vi nikad nećete imati hrabrosti ni da priznate, a kamoli izliječite. Ali znajte ovo: niste me uništili. Samo ste mi dali materijal da se ponovo rodim. Ja danas nisam ista žena. Ja sam verzija sebe koju ste vi slučajno stvorili — pokušavajući me slomiti. Ove slike nisu estetika. Ovo je dokument otpora. Tijelo koje se vratilo sebi. Lice koje je preživjelo istinu. Duša koja se slomila, ali se bori.

Za sve one koji prolaze kroz sličnu tišinu: ne morate vikati da biste bili snažni. Sam opstanak je pobuna. A istina, kad jednom progovori, ruši sve što je bilo građeno na lažima. Preživjela sam vas. I sad ću pričati svoje iskustvo na koje mi nitko ne može uzeti pravo. Izraelska poslovica: “neko ne treba prodavati ni dijelove za auto, jer je mnogo zajebao sa medicinskom opremom - napisala je u svojoj objavi na Instagramu. Nakon što je objavila ove potresne fotografije na kojima je pokazala kroz što je sve prošla nakon što je stavila filere u lice, obožavatelji su joj pružili podršku.

- Na ove fotografije se čovjek nikad ne navikne i nikad nisu manje strašnije i zapanjujuće. Volim te. Kako me obuzme osjećaj ponosa na zadnjoj slici!!! Jednostavno. Baš mi je žao što si prošla kroz sve ovo. Mogu samo zamisliti tvoju bol, fizičku ali i onu duševnu. Bogu hvala, sve je to iz tebe i danas izgledaš baš lijepo. Kako ti je duša i da li je ona dobro, to ti znaš najbolje a iskreno se nadam da je i ona zacijelila.