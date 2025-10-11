FOTO TransAkustik u Zagrebu spojio vječne klasike i još jednom dirnuo publiku

Duo kojeg čine Iva Ivković i Ivanišević sinoć su na sceni pojačali i Hrvoje Pekas (bas-gitara), Vinko Didović (harmonika i klavijature), Danijel Curić (truba i gitara), Dado Rakić (gitara) i Viktor Margan (bubnjevi). Pridružili su im se i njihovi producenti i prijatelji Igor Ivanović, Darko Bakić i Antonio perina, kako bi zajedno proslavili 10 godina TransAkustika.
Večer je započela u intimnom, akustičnom ozračju, a dio koncerta bio je posvećen nezaboravnoj Jadranki Stojaković, čije su pjesme izvedene s puno poštovanja i nostalgije. Posebnu čar imala je izvedba u kojoj su spojili "Tennessee Whiskey", pjesmu koju je proslavio Chris Stapleton, s Arsenovim "Odlaskom" – neobična, ali dojmljiva kombinacija kojom su pokazali svu širinu svog glazbenog izraza.
Zajedno su izveli vječne klasike poput "Pamtim samo sretne dane“ i "Jabuke i trešnje“, kao i Tedijeve uspješnice "More snova“ i "Sve ću preživit“. Publika je oduševljeno pjevala s njima, pretvorivši koncert u zajedničko slavlje glazbe i emocija.
TransAkustik je još jednom dokazao da je njihova akustična energija i osjećaj za interpretaciju nešto posebno na domaćoj sceni – spoj iskrenosti, virtuoznosti i duše. Bio je to koncert koji će se, bez sumnje, dugo pamtiti, baš kao i onaj prošlogodišnji.