Najveći skandal u povijesti televizije: Varao na 'Milijunašu', gledatelji uočili trenutak koji ga je otkrio

Najveći skandal u povijesti televizije dogodio se 2001. godine kada je Charles Ingram, bivši vojnik, sudjelovao u britanskoj inačici kviza 'Tko želi biti milijunaš?'. Charles je došao do milijuna, ali novac nije osvojio jer su uhvatili njegovo varanje.

A gledatelji su nedavno ponovno počeli pisati o tom skandalu i kako su sigurni da su primijetili trenutak u kojemu je bilo vidljivo da natjecatelj vara. Voditelj Chris Tarrant postavio mu je pitanje za milijun funti koje glasi: "Pod kojim imenom je poznat broj jedan iza kojeg slijedi sto nula?". Ponuđeni odgovori bili su: A) Googol, B) Megatron, C) Gigabit ili D) Nanomol. Ingram je prvo rekao da misli da je nanomol, ali da može biti i gigabit. "Nisam siguran... Mislim da nije megatron. Moram priznati da nikad nisam čuo za googol", rekao je Charles, a vrlo brzo je promijenio mišljenje.

"Procesom eliminacije mislim da je googol, ali ne znam što je to. Mislim da nije gigabit ni nanomol ni megatron. Stvarno mislim da je googol", rekao je Charles, što je voditelju bilo čudno. "Ali mislio si da je nanomol, nikad nisi čuo za googol", rekao mu je voditelj. Nakon duže pauze Ingram je odlučio da je točan odgovor pod A i tako je osvojio milijun funti.

Na ranije objavljenoj snimci gledatelji su primijetili da se čuje kašalj svaki put kada Charles, dok nabraja ponuđene odgovore, izrekne googol. Točnije, njegova supruga Diana i prijatelj Tecwen Whittock koji su bili u publici koristili su kašalj kao znak za točne odgovore tijekom cijele emisije. A prijavio ih je Larry Whitehurst, natjecatelj s brzog prsta.

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio

Na kraju je trojac proglašen krivim zbog varanja i produkcija je Charlesu oduzela osvojeni novac, a uz to su ga kaznili i sa 115.000 funti. A osim tog trenutka kašljanja, gledatelji su sada uvjereni da znaju trenutak u kojemu se Charles odao.

"Ako ste pomno pratili ovu emisiju, primijetili ste da je njegovo ponašanje puno drugačije od ponašanja ostalih natjecatelja. Natjecatelj koji ne vara nikad ne bi riskirao svoj novac ako nema pojma koji je odgovor. Ljudi inače dolaze osvojiti novac, nebitno koliko je visoka svota, i ne riskiraju kako ne bi izgubili, pogotovo ako je već osvojeni novac ogroman. Ingram nikad nije čuo za googol, ali je ipak bio spreman riskirati. To nema nikakvog smisla. Također, vidi se da je kod većine pitanja bio nesiguran u odgovor. Usporedite ga s Johnom Carpenterom koji je osvojio milijun dolara u američkoj verziji i vidjet ćete koliko su im pristupi bili različiti", napisao je jedan gledatelj. Uz to su mnogi primijetili i da su mu objašnjenja točnih odgovora nekad smiješna, točnije da ne zna zapravo o čemu se radi, ali je uspio pogoditi da je točan odgovor.