FOTO Evo kako izgleda Arena i kakva atmosfera vlada uoči početka koncerta Marka Perkovića Thompsona

Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Areni Zagreb.
Foto: Čitatelj
Kako doznajemo nastup bi trebao trajati oko tri sata i na set listi se nalazi 31 pjesma koju će izvesti pred zagrebačkom publikom.
Foto: Čitatelj
Arena je već gotovo popunjena, a ranije danas pjevač je na svom Facebook profilu objavio obavijest za sve posjetitelje koncerta. 
Foto: Čitatelj
- Svi vlasnici ulaznica mogu ući na bilo koji ulaz u Arenu, a svoj sektor pronalaze unutar dvorane. Vlasnicima ulaznica za sektore: VIP Loža, VIP Salon, VIP backstage lijevo i desno omogućen je parking unutar garaže Arene Zagreb. Prilikom ulaska na parking osoblje će očitavati ulaznice svih putnika u vozilu.
Foto: Čitatelj
Ako u vozilu imate osobu bez VIP ulaznice, molimo da se ta osoba uputi na neki od regularnih ulaza. FAN PIT I VIP stolovi ulaze na sljedeće ulaze: FAN PIT: A102, A103, C114, C115 VIP BACKSTAGE LIJEVO: A101 VIP BACKSTAGE DESNO: C116 VIP STOLOVI LIJEVO: A104 VIP STOLOVI DESNO: C113 Čuvajmo jedni druge! - pisalo je u objavi. 
Foto: Čitatelj
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
Foto: Dario Topić
