Kiparstvo nije zaboravljeno. Ono danas ulazi u prostor instalacije, performansa, arhitekture i novih medija

Umjetnost je oduvijek bila način na koji čovjek pokušava razumjeti svijet, sebe i vrijeme u kojem živi. Nekada smo je relativno jasno definirali: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, glazba, književnost. Svaka je disciplina imala svoje granice, svoje alate i jasnu hijerarhiju. Umjetnost se učila kroz zanat, prenosila generacijama i mjerila vještinom, znanjem i iskustvom. Danas, međutim, te su granice gotovo u potpunosti izbrisane. Umjetnost se više ne može svesti na tehniku ili medij; ona je proces, istraživanje, stav, često i pitanje koje ostaje otvoreno. Sve se češće definira idejom, kontekstom i odnosom prema društvu, tehnologiji i prostoru u kojem nastaje.