UKUSNA SLASTICA

VIDEO Pobjednik 'Plesa sa zvijezdama' objavio recept za sočne kokos kocke, pa podijelio i dirljiv obiteljski trenutak

28.12.2025.
u 18:40

U sklopu svog popularnog božićnog serijala "VlogmasByMarco", Cuccurin je podijelio detaljan video pripreme sočnih kokos kocki u čak četiri sloja

Mladi influencer i pobjednik showa "Ples sa zvijezdama", Marco Cuccurin, ponovno je oduševio svoju publiku, ovoga puta ne plesnim pokretima ili pjesmom, već receptom koji budi najdublje emocije. U sklopu svog popularnog božićnog serijala "VlogmasByMarco", podijelio je detaljan video pripreme sočnih kokos kocki u čak četiri sloja. Kroz video je gledatelje proveo korak po korak, od pripreme tamnog i svijetlog biskvita do bogate kreme od kokosa i čokoladne glazure, otkrivši i inovativan trik kojim se tri sloja peku istovremeno u pećnici.

Ipak, ono što je ovu objavu učinilo posebnom nije samo kulinarsko umijeće, već i emotivna priča koja stoji iza deserta. "Mene kokos uvijek vrati u djetinjstvo", napisao je Marco, otkrivši da ga upravo taj okus podsjeća na oca. U videu je priznao kako je kokos jedna od stvari koje ga snažno povezuju s njim. Da priča bude još dirljivija, pobrinuo se sam život. Upravo u trenutku dok je pripremao kolač i dijelio s pratiteljima tu intimnu uspomenu, na mobitelu mu se pojavio videopoziv od oca, što je dodatno raznježilo sve koji su pogledali video. Ovaj spontani trenutak savršeno je zaokružio toplu priču o obitelji i uspomenama koje hrana može probuditi.

Osim što je vješt u kuhinji, što redovito dokazuje na svojim društvenim mrežama gdje ga prati više od 600 tisuća ljudi, Marco je poznat po svojoj svestranosti. Ovaj dvadesetčetverogodišnjak je profesionalni kuhar, pjevač, pobjednik showova "Ples sa zvijezdama" i "Zvijezde pjevaju" te osoba koja otvoreno govori o važnim životnim temama. Njegova blagdanska objava stiže nedugo nakon što je Marco još jednom pokazao svoju humanu stranu, kupivši božićne darove za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Čini se da je prosinac za njega mjesec ispunjen emocijama, dobrotom i, naravno, slasnim zalogajima.

Marcova objava nije samo još jedan kulinarski video, već topla ljudska priča koja je snažno odjeknula među njegovom brojnom publikom. Podsjetila je mnoge na važnost obitelji, uspomena i malih životnih radosti, posebno u blagdansko vrijeme, dokazavši još jednom zašto je Cuccurin jedan od omiljenih influencera u Hrvatskoj.

