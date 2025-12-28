VIDEO Kći bivšeg slavnog para šokirala priznanjem: 'Ne plaćam račune na vrijeme, gdje je tu zabava?'

Sami Sheen, kći hollywoodskih zvijezda Charlieja Sheena i Denise Richards, pokrenula je burnu raspravu na društvenim mrežama. - U kojoj dobi moram početi odrastati? - zapitala je Sami u videu na TikToku koji je u kratkom roku postao viralan. Ova 21-godišnjakinja, koja zavidne iznose zarađuje objavljujući eksplicitan sadržaj na popularnoj platformi za odrasle, pred svojih više od 260 000 pratitelja priznala je da joj "loše ide biti odrasla osoba" jer sebe i dalje doživljava kao 16-godišnjakinju. Najveći problem predstavljaju joj, kako kaže, financijske obveze. - Plaćanje mojih računa na vrijeme je nemoguće. Ne zato što nisam u mogućnosti, nego zato što ne volim trošiti svoj novac na stvari koje meni nisu zabavne - otvoreno je poručila Sheen, pokrenuvši lavinu komentara.

Njezini problemi s odgovornošću ne staju samo na računima. Kći glumačkih zvijezda podijelila je kako uopće ne zna kako platiti porez te da je "užasna" u kontroliranju potrošnje na svojim kreditnim karticama. Opisala je i kako se odnosi prema vlastitom automobilu, priznajući da redovito ignorira upozorenje za prazan spremnik goriva i čeka da vozilo doslovno "radi na ispušne plinove" prije nego što ga napuni. Takav ležeran pristup obvezama šokirao je mnoge koji se svakodnevno bore s financijskim izazovima.

@samisheen i am aware i’m very privileged to have these issues please don’t attack me in my comments ♬ original sound - sami sheen

Problemi se, prema njezinom priznanju, protežu i na druge aspekte odraslog života, ponajviše na kućanske poslove. - Toliko sam loša u kuhanju. Moje kuhanje je užasno. Nikako ne mogu kuhati - ispričala je, dodajući kako ima velikih poteškoća i s održavanjem reda. - Ne znam ni prati rublje. Sve se nalazi na mom podu. Zapravo, sva odjeća mi je trenutačno na podu. Gledam u planinu odjeće - slikovito je opisala stanje u svom domu, ističući da izbjegava i otvaranje "svake važne poruke i e-maila".

Charlie Sheen priznao da je trijezan već šest godina: Evo što ga je potaknulo na promjenu

Osjećajući se "opterećeno jer je biti odgovoran toliko teško", Sheen je dio krivnje pripisala i svom ADHD-u. Ipak, otkrila je i zašto je uopće odlučila javno progovoriti o svemu, navodeći kako vjeruje da postoji mnogo mladih djevojaka koje se osjećaju slično i vjerojatno ne znaju što rade. Svjesna svog statusa i financijske sigurnosti, na kraju videa priznala je da je vrlo privilegirana jer ima takve probleme te je zamolila pratitelje da je zbog njezine iskrenosti "ne napadaju", čime je pokušala preduhitriti kritike na račun svog životnog stila.