Četiri kandidata stigla na 'Farmu', članovi obitelji zbunjeni i nemirni: 'Došli su da nam pomognu, ali zašto?'

Narančasta obitelj završila je u štali, a plavi su konačno ugrabili priliku da se vrate u kuću, gdje će opet vladati Manuela. Nikolina se u štali dobro snašla, iako je prvi put s te strane imanja. "Vidim da je dobro raspoložena, sačekajmo vidjeti hoće li to raspoloženje potrajati", otkrio je Mario. Manuela uživa u kući, odmah je sredila frizuru i prihvatila se novih obaveza kao vođa. Svojoj ekipi spravila je kavu i doručak. "Prvi put u ovoj kući sam se ustala i sve je lagano", pohvalila je Manja vođu. Darko je, pak, bio malo nezadovoljan rižom. "Ako je ona sita, onda svi moramo biti", dodala je Doroteja.

Ivan s djevojkama u štali razgovara o manjku muškaraca na 'Farmi'. "Smanjit će se ženski broj. To nije prijetnja, nego obećanje", jasan je bio Ivan. Dok ostali rade, Iman leži u krevetu, a uskoro je ekipa u štali dobila i novog vođu. Dejan je kao vođu postavio Ivana. Za sve ostale članove njegove obitelji nije imao previše lijepih riječi. "Ivane, drži se i znaš što ti je činiti", poručio je Dejan za kraj.

Odmah se Ivan našao s Manuelom, vođom druge obitelji. "Čak mi je i drago da je ona vođa obitelji, s njom ću lako manipulirati", objasnio je Ivan. "On vjeruje da je prihvaćen, ali bit će žrtveno janje", otkrila je, pak, Manuela. Vođe obitelji uskoro su se sreli s Marinkom i čuli koji je njihov tjedni zadatak. "Ovaj put putujemo naširoko i naveliko", otkrio je mentor i dodao da će ovog puta raditi dvotjedni zadatak. "Grablje i vile nemate, ali sam vam ja donio neke stare vile i grablje, imat ćete primjer lakše usjeći drvo u šumi i napraviti ih", dodao je Marinko.

Manuela i Ivan su probali košnju, a uskoro im je otkriveno i da im stižu pomagači. "Svaki dodatan par ruku puno znači", objasnio je Marinko prije odlaska vođama obitelji. U kuću su, naime, stigli novi kandidati - Goran, Davor, Dario i Stjepan! "Volim pobjeđivati, idem do kraja, ne predajem se, mislim da imam dobre granice izdržljivosti", otkrio je Davor o sebi. "Cijeli život sam radio kao policajac, znam procijeniti ljude. Imam iskustva i s radom na farmi, tu sam kao kod kuće", otkrio je o sebi Stjepan. Dečki su uskoro ušli u kuću za uljeze. "Meni se čini da to nije ta farma", procijenio je Dario. "Očekivao sam životinje, vrt, druge farmere", dodao je Stjepan i naglasio da će se prilagoditi.

Četiri kandidata stigla na 'Farmu', članovi obitelji zbunjeni i nemirni: 'Došli su da nam pomognu, ali zašto?'

I ne sluteći da im stiže pomoć, kandidati slušaju Manuelu i upute koje su dobili za zadatak. "Žešća konfuzija, sve kaže, a ništa ne kaže", opisala je Doroteja Manuelino objašnjavanje zadatka. Ivan je svojoj obitelji opisao zadatak i ustvrdio - 'vaša prednost je to što imate mene'. Za to vrijeme, pomoćnici su se dogovorili - Goran i Davor idu u kuću, a Stjepan i Dario u štalu. "Došao sam raditi i izdržati sve, nema straha ni od čega", otkrio je Davor. "Ne da mi se imati goste, novi ljudi, nova energija, ne", podijelila je svoje dojmove Iman. Dario i Stjepan ubrzo su ušli u štalu, predstavivši se kao pomoćni radnici.

Dečki iz kolibe provest će tjedan dana u kolibi, a tijekom tog tjedna svakog će dana silaziti na imanje i pomagati kandidatima 'Farme'. "Na imanju možete boraviti od izlaska do zalaska sunca. Vaša sudbina ovisi o tome kako se pokažete tijekom izvršenja tjednog zadatka", otkrila je novim kandidatima Nikolina. "Potrudit ću se biti što bolji da me prihvate kao novog člana", komentirao je Goran. "Došli su da nam pomognu, ali zašto? Možda će netko ostati kod nas", pitala se Manja. U štali su lijepo prihvatili i primili Darija i Stjepana. "Bili smo baš gladni, iznenadilo me da su nam napravili ručak - od juhe do rižota", zaključio je Dario. Nova pomoć dobro je došla svima.

Vođa Ivan Jelenu je naučio voziti i traktor, a Manja, Anđa i Mario raspričali su se o ispomoći koja im je stigla. "Ne želim u izolaciji i arenu, ali su mi članovi obitelji rekli da će me odabrati za prvog duelista, a Jelenu za drugog, jer mi još nismo bile u izolaciji. Nitko te ne pita želiš li", otkrila je Manja. "Bilo mi je super s novom obitelji, htio bih ostati s njima. Ivan mi je super, napravili smo grablje za sutra, sad mi je žao otići sutra u drugu ekipu", iskren je bio Dario. "Mislim da nisu presretni što smo došli", mišljenja je Davor.

"Pomoćnici se međusobno ne znaju, ne znam, odmah su krenuli raditi, sto pitanja...", ocjenjuje Doroteja novu ekipu. Dečki su unijeli nemir među kandidate. "Muški farmeri nisu svjesni jačine ženskog klana, trebali bi nešto poduzeti da se to promijenit", ocijenio je Goran situaciju nakon prvog dana među kandidatima 'Farme'. "Sutra će biti dan da vidimo kako dišu, vidjet ćemo", zaključio je Davor. Uz pjesmu i druženje, ekipa je završila radni dan. "Lijepo se okupiti i s ekipom iz drugog tima, napravili smo forum da se družimo i opustimo. Evo, lijepa noć", zaključio je Mario. 'Farmu' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati.