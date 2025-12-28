Manekenka Heidi Klum (52) i njezin suprug Tom Kaulitz (36) pobjegli su iz snježnog New Yorka na karipski otok St. Barths – gdje sunce sja, a temperature su visoke, iznad 25 stupnjeva Celzijusa. Stoga je Klum, naravno, zimski kaput zamijenila nečim mnogo udobnijim. Voditeljica 'Project Runwaya' sunčala se u toplesu dok se brčkala na plaži sa svojim zaljubljenim suprugom Kaulitzom dan nakon Božića.

S pivom u ruci i osmijehom na licu, Klum je izgledala kao da se fantastično provodi upijajući sunce u vodi i izvan nje. Istraživala je plaže držeći se za ruke sa suprugom, a čak su uživali i u slatkom maženju u valovima. Klum je za svoj dan mora i sunca nosila praktički ništa. Na plažu je stigla u bikiniju smeđe boje, koji je djelomično skinula kako bi pravilno osunčala prsa. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Ostala je samo u tangicama. a kombinaciju za plažu upotpunila je raznim dodacima, kao što su bijela kapa, sunčane naočale i masivne zlatne naušnice. Kaulitz se odlučio za svijetloružičaste kupaće gaće i sivu kapu preko svoje duge kose. Njihova se grupa proširila kada su im se na piću pridružili brojni prijatelji, uključujući Kluminog dugogodišnjeg prijatelja, fotografa Antoinea Verglasa.

Slavna voditeljica bez grudnjaka na plaži: Uživala je s 16 godina mlađim suprugom, nisu im smetali fotografi koji su ih slijedili

Romansa između bivše voditeljice 'Project Runwaya' i gitarista Tokio Hotela prvi put je privukla pažnju javnosti u ožujku 2018., kada su viđeni kako razmjenjuju strastveni poljubac napuštajući zabavu povodom lansiranja brenda dizajnerice Lorraine Schwartz, držeći se za ruke. Njihova veza bruo je postala intenzivna, a do prosinca 2018. Kaulitz ju je zaprosio. Par je izmijenio zavjete na privatnoj ceremoniji samo sedam mjeseci kasnije, prije nego što su proslavili velikim događajem u Capriju u Italiji u kolovozu 2019.