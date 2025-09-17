Druga audicijska večer MasterChefa donijela je nova jela kandidata koji su izoštrili svoje noževe i prezentirali svoje kulinarske vještine, a najbolji među njima kući su se vratili s osvojenim pregačama. Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj kušali su jela novih kandidata i odlučili tko će od njih dobiti šansu da se za ulazak u MasterChef vilu bori u idućem selekcijskom krugu bootcampu.

Ljubitelj lova i kuhanja Josip Barišić iz Požege pokazao je lovačku preciznost jelom od fazanovih prsa na postelji od pastrnjaka. Nakon što je kušao jelo, Mario je priznao: „Boljeg fazana od vašeg nisam jeo“, a s njim su se složili i ostali članovi žirija. Josip je zasluženo osvojio pregaču: „Nisam te emocije nikada doživio u životu, tek kad prespavam shvatit ću da sam osvojio pregaču.“

Na drugoj audiciji žiri je oduševio fazan, kreativni sendvič i burek s 'mirisom djetinjstva'

Do zadnje sekunde Endrina Muqaj pripremala je svoj kreativni sendvič kojim je oduševila članove žirija te od njih dobila jednoglasno „da“, a Goran je istaknuo: „To smo čekali, da netko dođe s nečim običnim i ovako razvali.“

Za Ottu Grundmanna koji je pripremao lagane uštipke, žiri je imao podijeljene dojmove. Mario je objasnio: „U okusima su neke stvari bile granične, sir je dao gorčinu, a fritule su bile mekane, spužvaste.“ Ipak, Stjepan je prepoznao ideju i dao Ottu šansu, kao i Goran, pa je ovaj kandidat u šarenoj pregači prošao audiciju i dobio pregaču.

Mahira Pločo žiri je osvojila razvučenim tijestom i mirisom domaćeg bureka. Stjepan joj je poručio: „Uspjeli ste nama prenijeti miris djetinjstva i emociju zvanu ljubav prema tradiciji.“ Pregača koju je dobila bila je jednoglasna nagrada i stepenica na putu do MasterChef vile. Za razliku od nje, Višnja Pelušić nije uspjela završiti svoje bijele žgance kojima je htjela osvojiti nepca Stjepana, Gorana i Marija. Ipak, u emotivnom trenutku poručila je: „Nisam razočarana, meni je drago što sam vas upoznala, predivni ste ljudi.“ Na kraju se oprostila od žirija bez pregače.

Kandidat Milika Perović iz Crne Gore putovao je do Zagreba 30 sati te je žiriju poslužio tanjur svinjskog filea. No, stavovi oko njegovog jela bili su podijeljeni. „Previše ste toga željeli. Previše toga stavili na tanjur“, rekao mu je Mario, dodavši kako su namirnice na tanjuru u disbalansu i „rade zbrku“. „Puno je svega, a na kraju nije ono što sam očekivao“, objasnio je Mario. Stjepan se složio s Mariom vezano za disbalans, ali na kraju zaključio da će mu dati podršku i dati mu „da“. „Biti kuhar ne znači samo skuhati dobar tanjur. Bitna je vaša volja i ljubav i cilj koji želite doseći, a to je dovoljno moćno za moje da“, naglasio je Goran, čime je Milika dobio pregaču. „Presretan sam. Ovu pregaču posvećujem svojoj obitelji, zaslužili su, to je za njih“, rekao je Milika oduševljen time što je prošao prvu stepenicu ulaska u MasterChef.

Petra Butković uspjela je žiri uvjeriti u svoj potencijal unatoč tehničkim pogreškama. Gorana su dirnule njezina energija i strast: „Neću vam dati da odete, nego ću vam dati podršku.“ Petra je tako s audicije također otišla s pregačom.

Bivši vojnik Ivan Barić briljirao je s tataki tunom koju je radio pred žirijem. Nakon što ju je kušao, Stjepan je zaključio: „Mislim da su stvari jasne, pregača je vaša.“

Nakon dvije napete epizode, pred nama je treća audicija, a tko će izboriti svoj prolazak dalje, pogledajte u novoj epizodi!