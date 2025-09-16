Naši Portali
U STRAHU JE

Super Silva ponovno pretučena, evo šokantnih detalja novog napada

VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 16:55

Dance zvijezdi 90-ih dvojica muškaraca uputili su jezive prijetnje smrću, nakon čega su je i fizički napali.

Hrvatska dance zvijezda 90-ih, Silvija Mišanović (45), poznatija kao Super Silva, ponovno je žrtva brutalnog napada u Novom Zagrebu, doznaje od njezinog menadžera Senada Hasića Net.hr. Prema informacijama, napad se dogodio 15. rujna, oko 2 sata ujutro na Karamanovom prilazu. Dvojica nepoznatih muškaraca prvo su verbalno, a potom i fizički nasrnuli na 45-godišnju pjevačicu. Hasić navodi kako su joj prijetili da će je ubiti u stanu i baciti kroz prozor.

Zbog teških tjelesnih ozljeda, Super Silvi je pružena liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Pjevačica je u velikom strahu i trenutno ne želi davati izjave, što svjedoči o traumi koju proživljava. Zagrebačka policija potvrdila je incident te provodi kriminalističko istraživanje kako bi pronašla počinitelje.

Super Silva žrtva je brutalnog napada u Zagrebu: 'Trojica su me mlatila bejzbol palicama, strašno me boli'
Podsjetimo, Mišanović je već jednom napadnuta ove godine. Dogodilo se to u parku ispred njene zgrade u Zagrebu, u kojem su je trojica muškaraca pretukla bejzbol palicama. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, koja je bila u posjedu fotografija, pjevačica je zadobila teške ozljede kuka, zdjelice, pubične kosti i unutarnja krvarenja. Napadači su joj, kako tvrdi, prijetili smrću. Unatoč teškim ozljedama, Super Silva je odbila hospitalizaciju i odlučila se na oporavak kod svog menadžera i prijatelja, Senada Hasića. Ovaj događaj samo je posljednji u nizu teških životnih situacija koje su obilježile život ove nekadašnje "kraljice skandala".

Naime, Silvija je rođena u siromašnoj obitelji u Tuzli. Provodila je dane s bratom i ocem, roditelji su joj bili rastavljeni, a preselila se u Zagreb nakon završene osnovne škole. Zbog financija nije uspjela završiti srednju školu, a glazbenu karijeru započela je kad je imala 16 godina. Tada je ponajprije bila usmjerena na narodnu glazbu, a kasnije je radila i moderniju glazbu.

Život joj obilježila teška prometna nesreća nakon koje se oporavljala dugo i mukotrpno. Naime, prije 13 godina nakon gaže u Varaždinu s organizatorom se vraćala u Zagreb, doživjeli su prometnu nesreću i Silva je završila u bolnici u teškom stanju. Dobila je potres mozga, zdjelica joj je bila slomljena, a i kralježnica joj je bila ozlijeđena.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Doktori su bili uvjereni da više neće moći hodati, no oporavila se. Ipak, to nije bio kraj njezinih problema. Završila je na psihijatriji, oboljela od depresije i anoreksije. Ni to ju nije zaustavilo. Našla je novu snagu, vratila se na pozornicu, a zaljubila se u svoju menadžericu Brunu, no i s njom je kasnije prekinula. Zajedno su čak snimile i spot za pjesmu "Bijeg".

U intervjuu za 24 sata iz 2019. godine priznala je da joj je dijagnosticiran PTSP te da je uzimala antidepresive, što ju je potaknulo na povlačenje iz javnog života. Danas Super Silva živi povučeno, posvećena je sebi i tjelesnoj transformaciji. Podsjetimo, Silva je kada je tek došla na scenu postala upečatljiva po dugoj plavoj kosi i bujnom poprsju, no onda je mnoge iznenadila slikama na kojima pokazuje svoj napredak u teretani. Pjevačica je izgradila mišiće te se pohvalila nabildanim tijelom. 

"Bez filtera, bez fotošopa, samo pumpaj! Super Silva je zakon", stoji u opisu fotografije. Na njenom profilu može se vidjeti da je zaručena, a čini se da živi u Sisku, jer je tamo teretana u kojoj se fotkala. 

U 90. godini preminuo je legendarni glumac Robert Redford
