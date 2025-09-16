Naši Portali
LJETO JOŠ TRAJE

FOTO Nestvarne obline! Nives Celzijus provokativno pozirala u haljinici koja otkriva više nego skriva

Odjevena u kratku haljinicu zlatno-žute boje, influencerica se fotografirala pozirajući prvo u košari za ljuljanje, nakon čega se preselila uz bazen i nastavila sa zavodljivim pozama.

Čini se da ljeto za većinu poznatih lica s domaće javne scene još uvijek nije gotovo, a tome svjedoči i najnovija objava pjevačice, glumice i spisateljice Nives Celzijus. Svestrana Nives poznata je i po tome što često dijeli privatne trenutke na društvenim mrežama, pa je tako sada pokazala kako provodi vrijeme na jednoj od svojih omiljenih ljetnih destinacija - Poreču.

Odjevena u kratku haljinicu zlatno-žute boje, influencerica se fotografirala pozirajući prvo u košari za ljuljanje, nakon čega se preselila uz bazen i nastavila sa zavodljivim pozama. Nivesina odjevna kombinacija u prvi plan je stavila njezine obline, ponajviše snažne noge i bujni dekolte. - Sanjam velike snove - napisala je u opisu fotografija, ispod kojih su ubrzo uslijedili brojni komplimenti. - "Majko samo relax, volimo te", "Prava kraljica", "Boginja", "Nives, najjača žena", "Zgodnica naša" - samo su neki komentari na objavu koja je u nepunih sat vremena skupila preko dvije tisuće oznaka 'Sviđa mi se'.

Podsjetimo, Nives je zapalila mreže i prije par dana, podijelivši fotografiju s broda koja je malo koga ostavila ravnodušnim. Pozirajući u minijaturnom bikiniju zebrastog uzorka, Nives je u prvi plan stavila svoje zanosne obline, a provokativan opis "Još, još bolje!!!" samo je dodatno potpalio maštu njezinih brojnih pratitelja. Naime, Nives se ovom objavom odlučila obračunati s hejterima. "Dragi Borna i Marija, evo ovako!!!" napisala je pjevačica i spisateljica uz video izravno se obrativši pratiteljima koji su joj pisali negativne komentare.

Kao što se i očekivalo, reakcije nisu izostale. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a pratitelji su Nives obasuli komplimentima i riječima podrške. Poruke poput "Vrh", "Toooop" i "Bože kakva slatkica kakav seksepil opasnice jedna" jasno pokazuju koliko je njezina pojava oduševila mnoge.

FOTO Nives Celzijus ne skriva svoj seksepil, a ovako se mijenjala kroz godine
1/40

Inače, Celzijus je nedavno gostovala u novoj epizodi podcasta Večernjeg lista "Show na kvadrat", a otvoreno i bez zadrške govorila je o mnogim temama. S našim je novinarom prošla sve zanimljive teme u njezinu životu, od ranih početaka manekenske karijere, do fotkanja za Playboy te književne nagrade Kiklop za njezinu nezaboravnu knjigu "Gola istina". Danas je ona uspješna i kao glazbenica, ali i glumica. Nedavno je objavila pjesmu zanimljiva naziva "Je bome je" u suradnji s Prima bendom, a u susjednoj državi glumi i u seriji Aviondžije te u jednoj novoj dramskoj seriji.

– Još od svoje petnaeste godine sam u ovom poslu, i dosta uspješno egzistiram. Imala sam dugi period u kojemu su me mediji odlučili "mrziti", iz samo njima poznatog razloga. Borili su se da me ljudi ne prihvate. Doduše, u moje su vrijeme bili aktualni žuti i senzacionalistički mediji i nije postojala ta neka zaštita od laži i kleveta, kao što je to slučaj danas. Imala sam nesreću da sam stasala u periodu kada je to bilo najaktivnije, a proživjela sam hrpu negativnog PR-a – bez zadrške se, među ostalim, prisjetila Celzijus u razgovoru kojeg u cjelosti možete pogledati na poveznici ispod.
