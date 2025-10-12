Milijuni na računu, a žive kao 'obični smrtnici': Voze se javnim prijevozom, kupuju namirnice na popustu i doniraju novac

Dok mnogi sanjaju o holivudskom glamuru, raskošnim vilama i privatnim zrakoplovima, neke od najvećih svjetskih zvijezda svjesno biraju drugačiji put. Od Keanu Reevesa do Jennifer Lawrence, otkrivamo tko su slavne osobe koje su unatoč golemom bogatstvu ostale čvrsto na zemlji. "Bogatstvo i uspjeh ne čine te sretnim", izjava je koja bi se lako mogla pripisati nekom duhovnom vođi, no izgovorio ju je Leonardo DiCaprio, jedan od najplaćenijih glumaca svoje generacije. Njegove riječi sažimaju filozofiju sve većeg broja zvijezda koje odbacuju ekstravaganciju, birajući umjesto toga jednostavan i skroman život. Umjesto da se razmeću zlatnim slavinama i skupocjenim automobilima, oni svoje bogatstvo dijele s potrebitima, voze se javnim prijevozom i kupuju na sniženjima, dokazujući da slava i novac ne moraju nužno pokvariti čovjeka.

Apsolutni prvak skromnosti u Hollywoodu bez sumnje je Keanu Reeves. Glumac čije se bogatstvo procjenjuje na više od 350 milijuna eura poznat je po svojoj nevjerojatnoj velikodušnosti i prizemljenosti, koja dijelom proizlazi iz teških osobnih tragedija koje su mu obilježile život. Nakon golemog uspjeha trilogije "Matrix", Reeves je čak 80 milijuna dolara zarade donirao timu za specijalne efekte i šminku, smatrajući da su oni pravi heroji filma. Poznato je i da je velik dio novca donirao bolnicama koje se bave liječenjem leukemije, bolesti s kojom se borila njegova sestra. Često ga se može vidjeti kako se vozi podzemnom željeznicom, ustupa mjesto starijima ili pomaže putnicima s leta. "Novac je zadnja stvar o kojoj razmišljam", rekao je jednom, a svoje riječi potvrđuje djelima, poput poklanjanja Rolex satova kaskaderima.

U stopu ga slijedi Jennifer Lawrence, koja je kao najplaćenija glumica na svijetu zadržala navike "obične djevojke". Prozvana "financijskim uzorom", dugo je nakon što se proslavila nastavila živjeti u skromnom stanu, voziti Volkswagen Eos i kupovati namirnice koristeći kupone za popust. "Odgojena sam da cijenim novac i da ga poštujem, čak i kad ga imaš puno", objasnila je. Svoje bogatstvo radije usmjerava u filantropiju; donirala je dva milijuna dolara za osnivanje odjela za intenzivnu kardiološku njegu u dječjoj bolnici u svom rodnom Louisvilleu te milijune za borbu protiv gladi u Americi, a svakog Badnjaka posjećuje bolesnu djecu u lokalnoj bolnici, pokazujući da je njezina najveća vrijednost empatija.

Zvijezda "Gospodara prstenova", Elijah Wood, kao jednu od najvažnijih životnih lekcija ističe poniznost, a najskuplja stvar koju je kupio bila je audio oprema. Matthew McConaughey je, čak i nakon što je postao milijunaš, godinama živio u kamp-prikolici, slaveći minimalizam kao najbolji lijek protiv stresa. Glumac Christian Bale, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 120 milijuna dolara, i dalje vozi skromni kamionet Toyota Tacoma iz 2003. godine. Keira Knightley si je čak postavila godišnji limit potrošnje od oko 46.000 eura kako se, prema njezinim riječima, ne bi "odvojila od ljudi koji ne žive u istom financijskom svijetu". Glumica Kristen Bell otišla je korak dalje; njezino vjenčanje s kolegom Daxom Shepardom koštalo je svega 142 dolara, a poznata je po svojoj ljubavi prema kuponima za popuste. Lady Gaga, poznata po ekstravagantnim scenskim nastupima, u privatnom životu kupuje na sniženjima i još uvijek živi u istom jednosobnom stanu u New Yorku u kojem je živjela i prije slave.