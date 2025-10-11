Slavna bosanskohercegovačka redateljica dirljivim se riječim oprostila od pokojnog supruga: 'Najljepša duša'

Bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić dirljivim se riječima oprostila od supruga i suradnika, Damira Ibrahimovića Tumbe, koji je iznenada preminuo u Sarajevu u petak, 10. listopada, u 61. godini života. Bio je jedan od najcjenjenijih filmskih djelatnika u Bosni i Hercegovini.

"Najljepša duša, otjelotvorenje ljubavi i životne radosti, duha i plemenitosti. Za mene je bio čitav svijet. Zajedno smo bili od 1992. godine. U ratu je bio pripadnik Laste – vraćao se s linija blatnjav i umoran, a opet širio beskrajan optimizam. U našem radu, kroz Deblokadu, koju smo osnovali 1997. godine, on je bio srce koje je stajalo iza svega", započela je svoju objavu Jasmila Žbanić.

"Zajedno smo stvarali Grbavicu, Noć je mi svijetlimo, Sjećaš li se Sarajeva, Slike s ugla, Izgubljeno nađeno ( Rođendan), LJubav je, Crvene gumene čizme, Na putu, Otok ljubavi, Airborn, Muškarci ne plaču, Cure, Za one koji ne mogu da govore, Rus, Dnevnik graditelja, Dah, Dobra žena, Quo vadis, Aida?, Znam kako dišeš, Bluma…

Volio je izazove i pobjede. Radovali smo se susretima s publikom, nagradama, festivalima – s istom strašću prema filmu i pričama. Voljeli smo se, voljeli raditi, i svaki dan bio je pun ideja i smijeha. I kad je bilo teško, nalazio je način da bude lakše – s dostojanstvom i manirima najplemenitijeg čovjeka. Volio je svoju Zoe, s kojom je bio povezan magičnom vezom. Volio je svoje prijatelje i rodbinu, svoje rodno Sarajevo i dragi Stolac, volio je Želju, volio raju, volio ljude. Bio je dječak – vedar, čist i zaigran. Planirali smo mnogo toga i ostvarićemo – ja u ovom preteškom svijetu, a on sa mnom, svakog dana. Pa neće nas valjda nešto banalno poput smrti u tome omesti? Svim prijateljima želim zahvaliti na riječima podrške i utjehe koje ste mi uputili.

Trenutno nisam u mogućnosti odgovarati ni na poruke ni na pozive. Znam koliko ste voljeli Tumbu, i znam da je i vama teško. Hvala vam što ste ga učinili sretnim čovjekom. Komemoracija će se održati 15. 10. u 11h u Narodnom pozorištu. O ukopu urne obavijestit ćemo naknadno", napisala je redateljica.