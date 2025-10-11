Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
TUGA U SARAJEVU

Slavna bosanskohercegovačka redateljica dirljivim se riječim oprostila od pokojnog supruga: 'Najljepša duša'

Sarajevo: Memorijalna šetnja u znak sjećanja na poginule mlade liječnice Almu Suljić i Azru Spahić
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
11.10.2025.
u 13:48

Za mene je bio čitav svijet. Zajedno smo bili od 1992. godine. U ratu je bio pripadnik Laste – vraćao se s linija blatnjav i umoran, a opet širio beskrajan optimizam. U našem radu, kroz Deblokadu, koju smo osnovali 1997. godine, on je bio srce koje je stajalo iza svega, napisala je Jasmila

Bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić dirljivim se riječima oprostila od supruga i suradnika, Damira Ibrahimovića Tumbe, koji je iznenada preminuo u Sarajevu u petak, 10. listopada, u 61. godini života. Bio je jedan od najcjenjenijih filmskih djelatnika u Bosni i Hercegovini.

"Najljepša duša, otjelotvorenje ljubavi i životne radosti, duha i plemenitosti. Za mene je bio čitav svijet. Zajedno smo bili od 1992. godine. U ratu je bio pripadnik Laste – vraćao se s linija blatnjav i umoran, a opet širio beskrajan optimizam. U našem radu, kroz Deblokadu, koju smo osnovali 1997. godine, on je bio srce koje je stajalo iza svega", započela je svoju objavu Jasmila Žbanić.
"Zajedno smo stvarali Grbavicu, Noć je mi svijetlimo, Sjećaš li se Sarajeva, Slike s ugla, Izgubljeno nađeno ( Rođendan), LJubav je,  Crvene gumene čizme, Na putu, Otok ljubavi, Airborn, Muškarci ne plaču, Cure, Za one koji ne mogu da govore, Rus, Dnevnik graditelja, Dah, Dobra žena, Quo vadis, Aida?, Znam kako dišeš, Bluma…

FOTO Jelena Rozga oduševila na koncertu u Osijeku! Njezina figura u ovoj je haljini došla do izražaja
Sarajevo: Memorijalna šetnja u znak sjećanja na poginule mlade liječnice Almu Suljić i Azru Spahić
1/12

Volio je izazove i pobjede. Radovali smo se susretima s publikom, nagradama, festivalima – s istom strašću prema filmu i pričama. Voljeli smo se, voljeli raditi, i svaki dan bio je pun ideja i smijeha. I kad je bilo teško, nalazio je način da bude lakše – s dostojanstvom i manirima najplemenitijeg čovjeka. Volio je svoju Zoe, s kojom je bio povezan magičnom vezom. Volio je svoje prijatelje i rodbinu, svoje rodno Sarajevo i dragi Stolac, volio je Želju, volio raju, volio ljude. Bio je dječak – vedar, čist i zaigran. Planirali smo mnogo toga i ostvarićemo – ja u ovom preteškom svijetu, a on sa mnom, svakog dana. Pa neće nas valjda nešto banalno poput smrti u tome omesti? Svim prijateljima želim zahvaliti na riječima podrške i utjehe koje ste mi uputili.

Trenutno nisam u mogućnosti odgovarati ni na poruke ni na pozive. Znam koliko ste voljeli Tumbu, i znam da je i vama teško. Hvala vam što ste ga učinili sretnim čovjekom. Komemoracija će se održati 15. 10. u 11h u Narodnom pozorištu. O ukopu urne obavijestit ćemo naknadno", napisala je redateljica. 

Poznati svi detalji pogreba Halida Bešlića; Nakon dženaze u Begovoj džamiji kreće tužna povorka

Ključne riječi
showbiz damir ibrahimović Jasmila Žbanić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Poznati igrali poker za malog Juricu Lukaša
SJEĆATE LI SE NJE?

Domaća ljepotica na modnu pistu stala je s 14, bavila se glumom, pa se povukla: Evo gdje je sad

Manekenstvom se počela baviti sa samo 14 godina, a nešto kasnije se odlučila okušati i u glumačkim vodama pa se tako pojavila u filmu 'Majka asfalta', telenoveli 'Sve će biti dobro' te i u reality showu 'Farma'. No odjednom se njezin život promijenio i to kada se zaljubila u poduzetnika Vuka Bellu koji ju je zaprosio nakon dvije godine veze i nakon čega se ona povukla sa scene.

Vojvotkinja Kate Middleton i princ William
Video sadržaj
BORBA ZA ZDRAVLJE

Kate Middleton šokirala izgledom: Prijatelji tvrde da ima samo 40 kilograma i strahuju od najgoreg

Priča se da joj je jako teško, da nema apetita i da zbog toga gubi na težini. Ispijena je i gotovo da nema mišićnog tonusa. Kate je oduvijek imala atletsku figuru, ali sada je daleko od toga", rekao je jedan izvor, dodajući kako je jasno da princeza nije dobro unatoč hrabrom licu koje pokazuje u javnosti. Njezina želja da bude uz obitelj i obavlja svoje dužnosti je snažna, no fizičko stanje joj to otežava, tvrde izvori

Učitaj još