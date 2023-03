Mia Goth nova je kraljica horora, karijeru joj je zamalo uništila veza s nasilnikom

U kinima se počeo prikazivati film 'Infinity Pool' redatelja Brandona Cronenberga u kojem glumi i bivša manekenka Mia Goth. Sin legendarnog redatelja horora, Davida Cronenberga zaposlio je Miu nakon što se prošle godine posebno istaknula u filmovima A24 produkcije, 'Pearl' i 'X' koje publika još uvijek oduševljeno komentira na društvenim mrežama. Sve ovo dokaz je da je Goth postala jedna od najtraženijih mladih glumica horor žanra.

Štoviše, upravo zbog nje i njene uloge u filmu Pearl ove godine su se počele voditi rasprave o tome kako filmska akademija namjerno zaobilazi horore i još uvijek nema nominacija ni za glumce ni za redatelje žanra koji je mnogima omiljen.

- Mislim da je to politika. Nema veze s kvalitetom projekta. Puno se toga tu događa i ima puno kuhara u kuhinji kad je riječ o nominacijama. Možda ne bih to trebala reći, ali tako je i mislim da je to istina te da to puno ljudi zna - kazala je Mia kada su je pitali mišljenje o toj situaciji.

Mia je rođena 1993. godine u Londonu. Majka joj je porijeklom iz Brazila, a otac Kanađanin. Talent za glumu naslijedila je ipak od bake Mirije Gladys.

Kada je imala samo nekoliko tjedana s majkom se preselila u Brazil jer je ona, tada 20 godišnjakinja trebala pomoć s njenim podizanjem. Kada je imala pet godina vratila se u Veliku Britaniju, a onda u Kanadu nekoliko godina kasnije gdje je bio njen otac. Tamo je promijenila čak devet škola u jednoj godini, a priznala je da joj je taj period bio jako težak. Konačno se, kada je imala 12 godina vratila u London, a njena majka je radila kao konobarica kako bi zaradila dovoljno za njihov život.

Fotografkinja Gemma Booth primijetila ju je dvije godine kasnije na Underage Festivalu, te ju je odmah bacila u manekenske vode. Snimala je kampanje Miu Miu te se pojavila i u Vogueu, no ta karijera nije joj bila previše zanimljiva. Umjesto na castinge za modne revije išla je audicije za filmove i serije, Čim je završila srednju školu, dobila je ulogu u filmu Nymphomaniac Larsa Von Triera. Uslijedila je uloga u hororu Gorea Verbinskog A Cure For Wellness', a manju ulogu ostvarila je i u Suspiriji, remakeu genijalnog talijanskog filma iz 1977.

Iako je lako dolazila do novih uloga, u njen život ušao je i problematični glumac Shia LaBeouf, koji joj je narušio blistavi imidž.

Shia i Mia u vezu su prvi put stupili 2012. godine, a četiri godine kasnije su bili zaručeni. Nekoliko mjeseci kasnije su se oženili, no brak nije bio službeno važeći. Godine 2018. su prekinuli, a Shia je započeo vezu s pjevačicom poznatom pod umjetničkim imenom FKA Twigs. Veza nije potrajala, pa se Miji vratio podvijena repa. Pomirili su se i prvi put su snimljeni zajedno u ožujku 2020. godine. Iste godine FKA Twigs optužila ga je da je, kada su jednom išli zajedno na put, divljao dok su bili u automobilu, gušio ju u krevetu te ju je napao i bacio na automobil. LaBeouf je priznao krivnju, ali Mia ga nije napustila, štoviše krajem 2022. godine objavili su da nosi njegovo prvo dijete.

Upravo te godine izašla su dva filma u kojima je glumila i doslovno briljirala. Riječ je o 'X' i 'Pearl' redatelja Tia Westa koje mnogi već uvrštavaju među svoje omiljene uratke ovog žanra. Ove godine možemo je gledati u filmu Infinity Pool, a u produkciji je i film MaXXXine, zadnji nastavak iz filmskog serijala X.

