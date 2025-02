Remin poziv na bojkot nije uspio, Marko Perković Thompson nominiran je za Porina u tri kategorije

Večeras je održano svečano proglašenje nominacija za 32. Porin, a dodjela 32. Porina, najvažnije glazbene nagrade, održat će se u petak, 28. ožujka 2025. u Karlovcu. Brojke prijavljenih djela i dalje govore o važnosti Porina kao nagrade: „Ukupno je bilo 312 prijavljenih albuma i čak 605 prijavljenih pjesama. Za Novog izvođača pristigle su 73 prijave“ rekla je Ivana Martinac, glavna tajnica Porina. Bend Chui nominiran je s albumom "Do zvijezda" u kategoriji Album godine čiju produkciju potpisuju Toni Starešinić i Ivan Božanić, zatim u kategorijama Najbolji instrumentalni album te Najbolja snimka albuma koju potpisuju Bojan Pahljina i Sven Pavlović kao majstori snimanja i Ivan Božanić kao majstor miksa. Skladba "Tvrdi sicevi" nominirana je u kategoriji Najbolja instrumentalna izvedba, a u kategoriji Najboljeg likovnog oblikovanja nominiran je Marko Babić za vizualni identitet albuma.

Simfonijski orkestar HRT-a sa suradnicima s dva albuma imaju nominacije u sljedećim kategorijama: Najbolji album klasične glazbe za album „Bersa – Pejačević: Odrazi moderne“, dirigent Ivan Repušić, zatim Najbolja skladba klasične glazbe za skladbu „Dystopia, koncert za orkestar“ s albuma „Distopija“; Najbolja izvedba klasične glazbe za skladbu „Dora Pejačević: Simfonija u Fis-molu, op. 41“, dirigent Ivan Repušić; Najbolja snimka albuma klasične glazbe za album „Bersa – Pejačević: Odrazi moderne“, majstor snimanja i miksa Božidar Pandurić i Najbolja produkcija albuma klasične glazbe za album „Bersa – Pejačević: Odrazi moderne“, glazbenog producenta Krešimira Petra Pustičkog. Mia Dimšić, Baby Lasagna, Psihomodo Pop, dirigent Ivan Repušić, Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević sa suradnicima imaju po četiri nominacije.



Mia Dimšić s albumom "Društvena pravila" čiju produkciju potpisuju Ivan Pešut, Ante Gelo, Bojan Šalamon Shalla, Vedran Baotić, Neno Belan i Igor Ivanović, konkurira u kategorijama Album godine, Najbolji album pop glazbe, Najbolja snimka albuma koju potpisuju kao majstori snimanja Goran Martinac i Ivan Pešut te kao majstor miksa Goran Martinac. A video broj za skladbu "Društvena pravila" koju Mia izvodi s Vlatkom Stefanovskim s navedenog albuma nominirana je u kategoriji Najbolji video broj, a potpisuje ga redateljica Iva Čaisa. Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" autora Marka Purišića konkurira u kategorijama Pjesma godine, Najbolja muška vokalna izvedba te Novi izvođač godine, a redateljica Elizabeta Ružić nominirana je s video uratkom za navedenu pjesmu u kategoriji Najbolji video broj. Bend Psihomodo pop s albumom "Vjerujem u čuda" čiju produkciju potpisuje Srđan Sekulović Skansi nominiran je u kategorijama Album godine, Najbolji album rock glazbe te za Najbolje likovno oblikovanje albuma kojeg potpisuju Dinko Cepak, Marko Nemec i Davor Gobac. Pjesma "Vjerujem u čuda" autora Davora Gopca nominirana je u kategoriji Pjesma godine.

Dirigent Ivan Repušić s albumom „Bersa – Pejačević: Odrazi moderne“ glazbenih producenata Krešimira Petra Pustičkog i Lovre Stipčevića ima nominacije u kategorijama: Najbolji album klasične glazbe, Najbolja izvedba klasične glazbe za skladbu „Dora Pejačević: Simfonija u fis-molu, op. 41“, Najbolja snimka albuma klasične glazbe, majstora snimanja i miksa Božidara Pandurića i Najbolja produkcija albuma klasične glazbe, producenta Krešimira Petra Pustičkog. Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević s albumom „Blagoje Bersa: Lieder / Songs“ glazbenog producenta Krešimira Stražanca, nominirani su u kategorijama: Najbolji album klasične glazbe, Najbolja izvedba klasične glazbe za skladbu „Blagoje Bersa: Oj sanci, vi šareni sanci, op. 45“, Najbolja produkcija albuma klasične glazbe te u kategoriji Najbolja snimka albuma klasične glazbe koju potpisuju majstor snimanja Martin Fulgosi i majstori miksa Robert Tanasković i Margareta Mihalić. U kategoriji Album godine nominirani su već spomenuti Chui, Mia Dimšić i Psihomodo Pop te grupa Pavel s albumom "FM/AM" čiju produkciju potpisuje Jere Šešelja i Natali Dizdar s albumom "Zadnji dan ljeta" čiju produkciju potpisuju Roko Crnić i Hrvoje Klemenčić.

U kategoriji Pjesme godine, osim već spomenutih Baby Lasagne i Psihomodo Popa, nominirane su i "Ako ne znaš šta je bilo" izvođača Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža autora Marka Perkovića Thompsona i Nene Ninčevića, "Drvo" autora i izvođača Zlatana Stipišića Gibonnija i "Kažu svi da izmišljam" izvođača Ane Širić i Damira Urbana, a autora Damira Urbana. Podsjetimo, Mirela Priselac Remi rekla je kako će bojkotirati glasanje nakon što je objavljeno kako se Thompsonova pjesma nalazi u utrci za Porin u kategoriji Pjesma godine. U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su Ana Širić, Baby Lasagna i Martin Kosovec. Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su: Antonela Doko za skladbu "Ide li nam išta", Natali Dizdar za skladbu "Dobro je sve" i Vanna za skladbu "Iz inata".

Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su: Baby Lasagna za skladbu "Rim Tim Tagi Dim", Gibonni za skladbu "Drvo" te Martin Kosovec za skladbu "Maštarija". U kategoriji Najbolja vokalna suradnja nominirani su: Ana Širić i Damir Urban za skladbu "Kažu svi da izmišljam", Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže za skladbu "Ako ne znaš šta je bilo" te Vanna i Sergej za skladbu "Dan po dan". U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom nominirani su: Goran Bare & Majke sa skladbom "Noćas prelazim rijeku", Parni Valjak sa skladbom "Otkad te ne viđam često" i Prljavo kazalište sa skladbom "Molim Boga da svane". U kategoriji Najbolji album pop glazbe nominirani su: "Društvena pravila" Mije Dimšić, "FM/AM" grupe Pavel i Natali Dizdar s albumom "Zadnji dan ljeta". U kategoriji Najbolji album rock glazbe nominirani su: Šo!Mazgoon s albumom "Albun", grupa Jonathan s albumom "Everyone Else Is Ok" te Psihomodo Pop s albumom "Vjerujem u čuda". U kategoriji Najbolji album zabavne glazbe nominirani su: Rišpet s albumom "Lipo mi je tu", "Ostala si ljubav moja" Dalibora Bruna i album "Zbog tebe vjerujem" Željka Krušlina Kruške i Latina.

U kategoriji Najbolji album alternativne glazbe nominirani su IDEM s albumom "CIAO", Nemeček s albumom "Prokletije II" i album "Republikaj" grupe Ogenj. Nominaciju za Najbolji album jazz glazbe osvojili su Tonči Grabušić Quartet s albumom "First Take" kojeg produkcijski potpisuje Matej Zec, Jazz orkestar HRT-a s Mironom Hauserom kao dirigentom za album "Miran Hauser: Moja Kuba" producenta Igora Geržine i Lela Kaplowitz s albumom "Moj svijet" producenta Joe Kaplowitza. Za Najbolji album klasične glazbe nominirani su: Simfonijski orkestar HRT-a s Ivanom Repušićem kao dirigentom za album "Bersa - Pejačević: Odrazi moderne", Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević s albumom "Blagoje Bersa: Lieder / Songs" glazbenog producenta Krešimira Stražanca te Trio Elogio s albumom "Trio Elogio: Quasi Ritorno" čiju produkciju potpisuje Krešimir Seletković. U kategoriji Najbolje izdanje klapske glazbe nominirani su: Klapa Dišpet s albumom „Jedna ura 'lada – pjesme iz polja“, Klapa Filip Dević sa skladbom „Lipe riči“ i Klapa Kaše sa skladbom „Miholjice“.

U kategoriji Najbolje izdanje tamburaške glazbe nominirani su: Miroslav Škoro sa skladbom „Baja“, TS Ravnica s albumom „Naših prvih 30 godina“ i Boris Ćiro Gašparac sa skladbom „Nema veće istine“. Za Najbolji koncertni album nominirani su: Vojko V s albumom „Live @ Dom sportova“, Songkillersi s albumom „Live at Tvornica 30 godina“ i Goran Bare i Majke s albumom „Live in London“. U zagrebački restoran Spoon večeras su došli brojni glazbenici, producenti, autori i osobe iz javnog života saznati tko su imena nominiranih za 32. Porin. A nominirane su predstavili: Frano Đurović, predsjednik UO Porina, Neven Frangeš, član UO Porina, Nikša Bratoš, član UO Porina, Davor Drezga, Izvršni direktor Porina, gradonačelnik grada Karlovca, domaćina 32. Porina, Damir Mandić, županica Karlovačke županije, Martina Furdek Hajdin, Ivana Martinac, glavna tajnica Porina, Predsjednik HGU-a Dražen Baljak, Robert Urlić, Dinko Komadina, Sandi, Mia Dimšić, Jana Haluza, Milan Majerović Stilinović, savjetnik za komunikacije HDS ZAMP-a, Borna Šercar, Zvjezdan Ružić, Martin Kosovec, ToMa, Zlata Mück Sušec, direktor glazbene nagrade Elector, Arsen Pavešić, Ivana Kindl, Indira Levak i Davor Gobac.