Hrvati najviše slušaju ovaj Thompsonov hit, a vole i Hiljsona i Miach te regionalne zvijezde

Billboard posljednjih godina otkriva koja je pjesma najslušanija u Hrvatskoj na streaming servisima. Među najslušanijima često se nalaze uspješnice regionalnih glazbenika, a ovoga puta broj jedan je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" koju izvode Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže. Pjesma je to koja je na tablici najslušanijih već 28 tjedana, a prošlog je tjedna bila na petom mjestu. Ovaj hit postao je novom neslužbenom himnom rukometaša, a na dočeku nakon Svjetskog prvenstva naši su momci tražili i da im ga Thompson otpjeva uživo na Trgu bana Josipa Jelačića.

Na drugom se mjestu pak nalazi pjesma "Anđeo" koja je naslovna pjesma serije "Sram", a iza koje stoje Hiljson Mandela i Miach. Anđeo je dugi niz tjedana bio broj jedan po slušanosti, a na popisu najslušanijih je već 28 tjedana. Treće mjesto zauzela je pjesma "Blaka Blaka" regionalnih zvijezda Jala Brata, Bube Corelli i Elene koja je prošlog tjedna bila druga. Za jedno mjesto se pomaknula i pjesma "Bass" koju izvode Jala Brat i Buba Corelli te se sada nalazi na četvrtom mjestu.

Isti izvođači su i na petom mjestu s pjesmom "Sexdrive", a drže i šesto mjesto s "Kehlani". Na sedmom mjestu je pjesma "Pumpalicca" glazbenica Desingerice i Djexona, a na osnom "Vrati je Tati" poznatih bosanskohercegovačkih repera Jala Brata i Bube Corelli. Ovaj dvojac ima još jednu pjesmu i to na desetoj poziciji "Kinsgton", a na devetoj je "Voice" glazbenika Nuccija.

Jala Brat i Buba Corelli nalaze se i na 11. mjestu s pjesmom "Bez Koda", kao i na 14. s "Blur" te 18. s "Makarov". Mladi traperi Peki i Hiljson Mandela na 12. su mjestu s pjesmom "Bajadeira", a Peki ima i hit na 15. mjesto "LECGOU", te na 16. mjestu suradnju s Vojkom V "Ganga i Rera". Na 13. mjestu slušanosti prva je stran pjesma, a to je "ATP." koju izvode ROSE i Bruno Mars, a na 17. mjestu je Lady Gaga i Abracadabra. Posljednja dva mjesta u top 20 pripala su pjesmama iza kojih stoje Grše i Miach, a to su "Fantazija" i "Led". Top 25 zatvaraju "Die With A Smile" Lady Gage i Brune Marsa, Gršina "Forza", "Mangio Pasta" koju pjevaju Peki i Grše, "Tika Taka" iza koje su Peki i Miach te "Zrla Frla" Crnog Ceraka, Neloe i Cunami Flo.