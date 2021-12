Maja o situaciji koja ju je uplašila dok je bila trudna: 'Prepalo me. Pa jel' moguće da rađam dijete državi, a ne sebi?'

Maja Šuput Tatarinov (42) posljednjih devet mjeseci jednostavno blista u ulozi majke. Gotovo svaki dan objavljuje fotografije ili videa sinčića Blooma kojeg je dobila sa suprugom Nenadom Tatarinovim.

- Zaista, najzabavnijih devet mjeseci mog života. Iako, zaista sam vodila jedan turbulentan, izrazito aktivan i nevjerojatno zabavan život, ali ovo je potpuno jedna druga vrsta i emocije i zabave i avanture. Nevjerojatno, zaista. Bloom je toliko zabavan, toliko dobro dijete i jedno zahvalno stvorenje da je s njim svaki dan baš komedija i uživancija - kazala je Maja za Story.

Otkrila je da ju je uplašila situacija kad je bila trudna kad su svi mediji pratili svaki njezin korak.

- Zaista, nikad nisam vidjela da je netko nekome pratio trudnoću do te mjere kao mediji meni. S jedne strane ti je drago jer očigledno to publika želi čitati i nekako su svi bili nevjerojatno optimistični i slali dobre poruke. S druge strane me prepalo: 'Pa je li moguće da rađam dijete državi, a ne sebi?' - upitala se Maja i dodala kako se ne boji za Blooma jer oni pazi na njega.

- Na kraju dana ne moraš biti dijete poznatih roditelja da doživiš neki bullying, ili u školi, ili ne znam, u parkiću. Slušam o tome svaki dan. Nadam se da neće biti nekakvih problema, pogotovo ne zato što je dijete koje je od prvog dana bilo u medijima - ispričala je.

Priznala je da je dobivala negativne komentare na svojim fotografijama ili pak onim zajedničkim sa suprugom.

- Na kraju dana moj je profil otvoren, može zaista svaka, pod navodnim znacima budala napisati što hoće. To može biti netko tko me ne voli, naravno većina me ne poznaje, klinci i tako dalje. To rade non-stop svakome, većina njih nema uopće prave profile i guštaju u tome da pišu odvratne stvari - kazala je. No, kada je u pitanju Boom, kaže da više ne dobiva takve komentare jer sve riješi blokiranjem.

- Ja jednostavno ako je Instagram, ako je baš ružan komentar, pogrdan, neugodan, uvredljiv, nekad kad sam bila mlađa, onda sam to brisala, sad jednostavno blokiram ljude i ne dam da mi više ikad mogu nešto napisati osim dok ne otvore novi profil pa ih opet blokiram. Ne dozvoljavam da na tom mom profilu gdje te ja puštam u život, zaista ulažem puno u tu svoju priču i onda da ti dođeš kao da sam te pustila u kuću, a ti me vrijeđaš. Pa zašto bih ti ja to dozvolila? - kaže.

