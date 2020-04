Luki prekipjelo zbog Nadije, a Lidija prijeti Alenu prekidom: 'Perverzan si i ljigav!'

U ponedjeljak navečer u showu 'Brak na prvu' parovi su imali priliku družiti se s obitelji i prijateljima, što je nekima otvorilo oči da bolje vide svog partnera. Tako su Luka i Nadija, umjesto ugodnog ručka za stolom, gostima servirali svađu, a Lidija je upoznala Alenovu stranu zbog koje razmišlja o napuštanju showa.

Foto: RTL

Lidija je imala priliku upoznati Alenove prijatelje i proveli su neko vrijeme u Splitu, što je bila prilika da se još više upoznaju, ali ne i zbliže.

„Mislim da ja njega privlačim fizički, da se on možda zaljubio ili napalio, ali mislim da tu nema dubljeg smisla osim vanjske privlačnosti. I mislim da želi samo jednu stvar, a to je seks!“ izjavila je Lidija koja smatra kako se jedino ona trudi oko njihova braka, ali da među njima jednostavno nema kemije. Točka na „i“ bio je njihov razgovor o filmovima i odlasku u kinu, na što je Alen rekao da dugo nije pogledao „dobru pornjavu“.

„Imaš perverznu i ljigavu liniju koja mi se uopće ne sviđa“, odvratila mu je na to Lidija.

Nevolje u braku stigle su Nadiju i Luku, kojima se jedan ugodan ručak s Nadijinom prijateljicom Baricom i Lukinim bratom Nikolom pretvorio u svađu pred gostima. Naime, svađa je započela jer Nadija nije održala riječ i nije pomogla Luki prerezati pile, koje je prvi put ispekao sam.

„Prije smo se već dogovorili jer sam je to zamolio. Svaki je dan testiram tako da je zamolim da napravi jednu sitnicu za mene. To je nepoštovanje dogovora i mene kao osobe i uveličavanje sebe ispred kamera. Sramotno ponašanje!“ razočarano je izjavio Luka dok su gosti pokušali smiriti nastalu situaciju, a onda je Nadija zaprijetila odlaskom iz showa. Na sreću, to je bila samo njezina šala kako bi vidjela Lukinu reakciju, a par se kasnije pomirio.

„Da barem tu ima jedna kamera koja snima 24 sata. Vi biste vidjeli čuda, čuda!“ naglasio je Luka koji smatra da se Nadija drugačije ponaša kad su sami i kad su pred gostima ili kamerama.

Manje trzavice za ručkom bile su i kod Gordane i Milana, kojima su kumovi Zlatica i Davor stigli u posjet, dok su se Valentina i Marinko ugodno družili s kćerima Klarom i Vinkom.

„Oboje ste otkačeni, imate dobru komunikaciju, karakterno ste tu negdje i to bi mogao biti dobar temelj za vezu“, priznala je Klara svojoj majci Valentini, no Marinkova se kći s time baš i ne slaže. „Ne sviđaju mi se baš Klara i Valentina“, komentirala je Vinka, koju je ponajprije strah da ne izgubi oca ili da on bude povrijeđen.

U međuvremenu su Nikolina i Adam ugostili Nininu kumu Silviju i prijateljicu Daliju, koje su Adama „ispipale“ pitanjima.

„U ovom trenutku ne osjećam ništa prema Nikolini, osim prijateljstva. Ona u početku nije dopustila da se kemija razvije i sad moje strpljenje ponestaje“, iskreno je rekao Adam koji se nada da mu Nikolina neće prirediti novo neugodno iznenađenje na sutrašnjoj zajedničkoj večeri.

„Mislim da nisam dovoljno spremna za ozbiljnu vezu“, zaključila je Nikolina.

Hoće li bračna idila napokon zavladati u vezi Nikoline i Adama ili će se i oni naći na rubu poput Dejana i Gordane? Je li Nadija spremna pružiti priliku Luki te ima li Lidija i dalje strpljenja za Alena - pogledajte u utorak u 21 sat na RTL-u!