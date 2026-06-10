FOTO Evo kako Marinela iz 'Savršenog' izgledan nakon estetskog zahvata: 'Svi su iznenađeni'

Marinela Grljušić (24), poznata po sudjelovanju u showu "Gospodin Savršeni", nedavno se podvrgnula operaciji povećanja grudi. Iako bi mnogi pomislili da je takva odluka rezultat dugogodišnjeg nezadovoljstva, Marinela ističe kako to nije bio slučaj. Priznaje da o tome nije razmišljala godinama niti joj je to bila velika životna želja, već je ideja došla spontano.

- Otišla sam na konzultacije, razgovarala s doktorom i vrlo brzo shvatila da sam spremna na taj korak. Dan operacije izgledao je puno jednostavnije nego što sam očekivala. Došla sam u polikliniku ujutro, presvukla se za operaciju i vrlo brzo već bila na operacijskom stolu. Cijeli tim bio je toliko ugodan i profesionalan da nisam stigla ni razmišljati o samoj operaciji. Zaspala sam, sanjala i probudila se. U jednom trenutku sam doslovno pomislila: 'Čekaj malo, pa ovo nije san, ja stvarno imam nove grudi' - otkrila je influencerica u razgovoru za Net.hr.

Foto: Instagram screenshot

Oporavak ju je, kaže, najugodnije iznenadio. - Već treći dan nakon operacije radila sam u svom beauty studiju, a drugi dan sam popila samo jednu tabletu protiv bolova i nakon toga više nisam imala potrebu za njima. Najviše sam osjećala pritisak u prsima i trebalo mi je malo vremena da se naviknem na činjenicu da odjednom imam grudi. Trenutno sam čak i u Egiptu, bez problema sam putovala avionom i normalno funkcioniram, naravno uz malo više opreza nego inače. Svi s kojima sam razgovarala pomalo su iznenađeni koliko se dobro osjećam, a iskreno, i ja sam - ispričala je Grljušić.

VIDEO Marinela iz 'Savršenog' promjenom izgleda izazvala podijeljene reakcije: 'Što će tebi to?'

Odabrala je anatomske implantate od 350 mililitara, a odluku o veličini prepustila je stručnjaku, što se pokazalo ispravnim. Svojim iskustvom želi razbiti mitove o estetskim zahvatima, poput onoga da ih rade isključivo nesigurne žene ili da je oporavak uvijek mučan, poručujući drugima da se dobro informiraju i odluke donose isključivo zbog sebe.

*dijelom uz pomoć AI