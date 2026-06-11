Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POBJEDNICA SHOWA

FOTO Maida iz 'Gospodina Savršenog' završila u gipsu, a njezina reakcija iznenadila je sve

Foto: RTL
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 17:15

Iako je večer provela na hitnoj, nije dopustila da joj to pokvari raspoloženje, već je situaciju pretvorila u modno snimanje

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Maida Ribić doživjela je nezgodu i završila na hitnoj pomoći s nogom u gipsu. Nezgoda joj se dogodila tijekom večernjeg izlaska, a za sve je kriva visoka potpetica. Svojim se pratiteljima javila izravno iz bolnice, objavivši fotografije uz vrlo duhovit opis. "Plot twist večeri: štikla 1 : ligament 0", napisala je Maida, jasno pokazavši da je stradao ligament, ali ne i njezin humor.

Iako je večer provela na hitnoj, nije dopustila da joj to pokvari raspoloženje, već je situaciju pretvorila u modno snimanje. Blistala je s osmijehom u elegantnoj bijeloj kombinaciji, ponosno pokazujući nogu u gipsu. Prizori iz bolničke sobe, invalidskih kolica te kasnije i s koktelom u ruci brzo su postali viralni. Pratiteljima je poručila: "Vibe i dalje 10/10", dokazavši da je njezin duh jači od bilo kakve nezgode.

Njezina reakcija oduševila je pratitelje i brojne kolege, koji su joj u komentarima uputili poruke podrške i želje za brzim oporavkom. Mnogi su istaknuli kako je upravo ta sposobnost da i u najneugodnijim situacijama pronađe razlog za smijeh ono što je čini posebnom. "Ti i od katastrofe napraviš provod", samo je jedan od komentara koji savršeno opisuje kako je Maida nezgodu pretvorila u zabavu.

FOTO Maida iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu svoje savršene linije
1/17
Tko je žena iza najvećih uspjeha vatrenih? 'Mama reprezentacije' iz braka sa sportskim novinarom ima dvoje djece
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Maida Ribić Gospodin Savršeni showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
17:53 11.06.2026.

Muslimanka?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

IGRA CHEFOVA

Četrdeset tanjura dijeli ih od 25.000 eura, a finalisti 'Igre chefova' kažu: 'Zadnji ples neka bude najbolji!'

Posljednji zadatak koji je postavljen pred finaliste testirat će njihove granice izdržljivosti, organizacije i kulinarske zrelosti. Pred njima su točno četiri sata kuhanja za meni od četiri slijeda. Nakon 120 minuta morat će servirati hladno predjelo. Točno 45 minuta kasnije na stolove stiže toplo predjelo. Još 45 minuta poslije toga na redu je glavno jelo, a posljednjih pola sata ostaje im za desert

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!