FOTO Maida iz 'Gospodina Savršenog' završila u gipsu, a njezina reakcija iznenadila je sve

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Maida Ribić doživjela je nezgodu i završila na hitnoj pomoći s nogom u gipsu. Nezgoda joj se dogodila tijekom večernjeg izlaska, a za sve je kriva visoka potpetica. Svojim se pratiteljima javila izravno iz bolnice, objavivši fotografije uz vrlo duhovit opis. "Plot twist večeri: štikla 1 : ligament 0", napisala je Maida, jasno pokazavši da je stradao ligament, ali ne i njezin humor.
Iako je večer provela na hitnoj, nije dopustila da joj to pokvari raspoloženje, već je situaciju pretvorila u modno snimanje. Blistala je s osmijehom u elegantnoj bijeloj kombinaciji, ponosno pokazujući nogu u gipsu. Prizori iz bolničke sobe, invalidskih kolica te kasnije i s koktelom u ruci brzo su postali viralni. Pratiteljima je poručila: "Vibe i dalje 10/10", dokazavši da je njezin duh jači od bilo kakve nezgode.
Njezina reakcija oduševila je pratitelje i brojne kolege, koji su joj u komentarima uputili poruke podrške i želje za brzim oporavkom. Mnogi su istaknuli kako je upravo ta sposobnost da i u najneugodnijim situacijama pronađe razlog za smijeh ono što je čini posebnom. "Ti i od katastrofe napraviš provod", samo je jedan od komentara koji savršeno opisuje kako je Maida nezgodu pretvorila u zabavu.FOTO Maida iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu svoje savršene linije Tko je žena iza najvećih uspjeha vatrenih? 'Mama reprezentacije' iz braka sa sportskim novinarom ima dvoje djece
Muslimanka?