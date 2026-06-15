FOTO Sjećate li ga se? Predstavljao nas je na Euroviziji, a sada zapjevao vatrenima u Americi

Mladi pjevač Roko Blažević (26), koji odnedavno živi u Los Angelesu, zapjevao je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Na svom je Instagramu podijelio uspomene na tu večer, koja je uključivala druženje s vatrenima, ali i neočekivani susret s holivudskom zvijezdom Johnom Malkovichem. "Još uvijek procesuiram ovo", napisao je 26-godišnji pjevač, koji je Hrvatsku predstavljao na Euroviziji 2019., uz seriju fotografija na kojima pozira s kapetanom Lukom Modrićem i Joškom Gvardiolom. Blažević je istaknuo kako je bila "nevjerojatna privilegija upoznati igrače i nastupiti za hrvatsku reprezentaciju". Događaj je održan u Virginiji u sklopu promocije "Croatia in the Game - Tourism. Sport. Culture. Flavours." s ciljem predstavljanja Hrvatske na američkom tržištu za vrijeme Svjetskog prvenstva. Budući da Blažević trenutačno živi i studira glazbu u Los Angelesu, bio je idealan glazbeni gost.

Ipak, najveće iznenađenje večeri bio je susret sa slavnim glumcem Johnom Malkovichem. Roko je otkrio kako je s njim imao priliku razgovarati o glazbi, Euroviziji i budućim planovima, a u šali je spomenuo i glumčevu majicu s natpisom "I Don’t Take Selfies". Malkovich, koji je hrvatskog podrijetla, nije se ondje našao slučajno. On je glavno lice nove kampanje Hrvatske turističke zajednice pod nazivom "Croatia - I Hear It's Beautiful", koja je upravo na tom događaju doživjela svoju premijeru.

Podsjetimo, Roko je brzo osvojio srca publike svojim iznimnim glasom i šarmom. Nakon blistavog uspona na glazbenoj sceni, uključujući pobjedu na "Pinkovim zvezdicama" i nastup na Eurosongu s pjesmom "The Dream", Roko se povukao iz središta pozornosti. Glazbenik trenutačno živi u Los Angelesu, u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se posvetio daljnjem glazbenom obrazovanju. Studira na prestižnom Los Angeles College of Music (LACM), instituciji poznatoj po obrazovanju vrhunskih glazbenika. Iako je manje aktivan na domaćoj glazbenoj sceni zbog studijskih obaveza, Roko i dalje radi na svojoj glazbi.

U travnju 2024. godine Roko je objavio svoju prvu autorsku pjesmu pod nazivom "Exit Lane". Ova pjesma predstavlja novi korak u njegovoj karijeri, pokazujući njegovu zrelost kao umjetnika i autora. Iako je fokusiran na studij, Roko jasno pokazuje da nije zaboravio na svoju strast prema stvaranju glazbe. Iako živi na američkoj adresi, svako toliko dođe u rodni kraj pa je tako prošlog ljeta nastupao na koncertu u čast preminulom Oliveru Dragojeviću, "Trag u beskraju".

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Blažević je rođen 10. ožujka 2000. godine u Splitu. Njegova ljubav prema glazbi pokazala se vrlo rano, a ozbiljnije se njome počeo baviti već s 11 godina. Tada je prvi put javno nastupio u popularnom showu Supertalent, gdje je odmah privukao pažnju svojim talentom. Prije nego što se potpuno posvetio pjevanju, Roko je četiri godine trenirao hip-hop, postižući zapažene rezultate. Bio je prvak Hrvatske u parovima i samostalno. Ovo plesno iskustvo zasigurno je pridonijelo njegovoj scenskoj prisutnosti i samopouzdanju.

Godine 2017., Roko je ostvario značajan uspjeh pobjedom u srpskom glazbenom natjecanju "Pinkove zvezdice". Ovo natjecanje, poznato po otkrivanju mladih talenata, pružilo mu je platformu da pokaže svoj vokalni raspon i scensku karizmu široj publici. Pobjeda u "Pinkovim zvezdicama" bila je ključna prekretnica u njegovoj karijeri, otvarajući mu vrata prema daljnjim uspjesima. Njegov talent prepoznat je od stručnog žirija i publike, što mu je dalo vjetar u leđa za nastavak glazbenog puta.

Vjerojatno najznačajniji trenutak u Rokovoj dosadašnjoj karijeri bio je 2019. godine, kada je predstavljao Hrvatsku na Pjesmi Eurovizije. Nakon pobjede na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, s pjesmom autora Jacquesa Houdeka "The Dream", Roko je dobio priliku nastupiti pred milijunskom publikom. Iako se nije plasirao u finale Eurosonga, ovaj nastup je bio izuzetno važan za njegovu karijeru, dajući mu međunarodnu prepoznatljivost i iskustvo nastupa na velikoj pozornici.