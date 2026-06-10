Stanković pjesmom najavio novog gosta: 'Koji će tebi k. poezija?'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", zanimljivom pjesmom najavio je kako je njegov gost u ovotjednoj emisiji Ahmed Burić, pisac i novinar. Ahmed Burić je bosanskohercegovački književnik, novinar, pjesnik, prevoditelj i povremeno glazbenik iz Sarajeva, rođen 1967. godine. Poznat je po poeziji, kolumnama, prozi i javnom djelovanju u regionalnim medijima, a objavio je i nekoliko knjiga te glazbenih projekata. Burić je jedna od prepoznatljivih figura sarajevske i regionalne kulturne scene, posebno zbog spoja književnosti, novinarstva i angažiranog javnog komentara. U novijem radu povezuje književnost i glazbu, uključujući albume i suradnje s glazbenicima.
"Koji će tebi k.Stankoviću poezija" najavio je prigodno Stanković gosta i dodao kako će u emisiji dobiti odgovor, a onda je i objavio njegovu pjesmu o emisiji "Nedjeljom u 2".
Stankoviću
onda se pjesma spojila s nebom,
rekao je Mišo Kovač u „Nedjeljom u dva”
i u glazbi, Stankoviću, nema ništa više od toga
zna Mišo
Stankoviću
samo ne znam što tebi treba da ideš ispitivati
Nemanju Kusturicu što je pio s
Miloševićem dok su pucali na njegov grad
umjesto da sjediš na svojoj fotelji i
umudriš tu svoju facu
pa razgovarao si sa svima
Stankoviću
samo još sa Božjom materom s Balkana nisi razgovarao
dok narodi preživaju i vare pohovane šnicle
i nešto slatko ako se našlo
a svaki od njih poželi da ti kaže
da si seronja i da mudruješ i
da ti opsuje mater,
ali da sjedi preko puta tebe i
da ti kao Mišo, s visine kažu
Stankoviću.
Naš je čovjek pametan,
a ti samo sjediš i slušaš i
još mi se nekog mudrijaša igraš,
pa svako bi mogao tako,
misli naš mudri čovjek.
Kod mene si na stendbaju
Stankoviću,
jer ne možeš onako s Mišom Kovačem
pa on je bio Neko. S velikim N.
Još i danas teku suze jedne žene
Ako me ostaviš,
Stanoviću.
A i prvi termin Premiershipa nedjeljom je
taman kad i tvoje emisije, pa šaram,
malo Stoke, malo stoka,
malo Totenhem, malo Betlehem
malo ja, malo ti
i nemoj žaliti što nisi „pravi književnik”
Stankoviću,
Za sto godina će se znati ko su pravi,
kao što danas možda znamo da je pravi bio
Igor Mandić
i još samo detalj,
da te nešto iskreno pitam,
Stankoviću
Ovo je prava lova! Evo koliko je tvrtka Maje Šuput zaradila prošle godine, brojke šokiraju
što će macanu poput tebe,
što sjedi u fotelji i preslušava sve važnije njuške,
Žižeka, Bareta i našu Jasmilu
što je dobila Zlatnog medvjeda
što će tebi,
koji će tebi k...c
Stankoviću,
poezija?