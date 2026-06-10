Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDJELJOM U 2

Stanković pjesmom najavio novog gosta: 'Koji će tebi k. poezija?'

Zagreb: Televizijski voditelj i urednik Aleksandar Stanković
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
10.06.2026.
u 13:59

Ovotjedni gost Ahmed Burić je jedna od prepoznatljivih figura sarajevske i regionalne kulturne scene, posebno zbog spoja književnosti, novinarstva i angažiranog javnog komentara. U novijem radu povezuje književnost i glazbu, uključujući albume i suradnje s glazbenicima.

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", zanimljivom pjesmom najavio je kako je njegov gost u ovotjednoj emisiji Ahmed Burić, pisac i novinar. Ahmed Burić je bosanskohercegovački književnik, novinar, pjesnik, prevoditelj i povremeno glazbenik iz Sarajeva, rođen 1967. godine. Poznat je po poeziji, kolumnama, prozi i javnom djelovanju u regionalnim medijima, a objavio je i nekoliko knjiga te glazbenih projekata. Burić je jedna od prepoznatljivih figura sarajevske i regionalne kulturne scene, posebno zbog spoja književnosti, novinarstva i angažiranog javnog komentara. U novijem radu povezuje književnost i glazbu, uključujući albume i suradnje s glazbenicima.

"Koji će tebi k.Stankoviću poezija" najavio je prigodno Stanković gosta i dodao kako će u emisiji dobiti odgovor, a onda je i objavio njegovu pjesmu o emisiji "Nedjeljom u 2". 
Stankoviću
onda se pjesma spojila s nebom,
rekao je Mišo Kovač u „Nedjeljom u dva”
i u glazbi, Stankoviću, nema ništa više od toga
zna Mišo
Stankoviću
samo ne znam što tebi treba da ideš ispitivati
Nemanju Kusturicu što je pio s
Miloševićem dok su pucali na njegov grad
umjesto da sjediš na svojoj fotelji i
umudriš tu svoju facu
pa razgovarao si sa svima
Stankoviću
samo još sa Božjom materom s Balkana nisi razgovarao
dok narodi preživaju i vare pohovane šnicle
i nešto slatko ako se našlo
a svaki od njih poželi da ti kaže
da si seronja i da mudruješ i
da ti opsuje mater,
ali da sjedi preko puta tebe i
da ti kao Mišo, s visine kažu
Stankoviću.

FOTO Lidija Bačić opet provocira. Pokazala bujne grudi i dekolte pa poručila: 'Gledajte me u oči'
Zagreb: Televizijski voditelj i urednik Aleksandar Stanković
1/49


Naš je čovjek pametan,
a ti samo sjediš i slušaš i
još mi se nekog mudrijaša igraš,
pa svako bi mogao tako,
misli naš mudri čovjek.
Kod mene si na stendbaju
Stankoviću,
jer ne možeš onako s Mišom Kovačem
pa on je bio Neko. S velikim N.
Još i danas teku suze jedne žene
Ako me ostaviš,
Stanoviću.
A i prvi termin Premiershipa nedjeljom je
taman kad i tvoje emisije, pa šaram,
malo Stoke, malo stoka,
malo Totenhem, malo Betlehem
malo ja, malo ti
i nemoj žaliti što nisi „pravi književnik”
Stankoviću,
Za sto godina će se znati ko su pravi,
kao što danas možda znamo da je pravi bio
Igor Mandić
i još samo detalj,
da te nešto iskreno pitam,
Stankoviću


što će macanu poput tebe,
što sjedi u fotelji i preslušava sve važnije njuške,
Žižeka, Bareta i našu Jasmilu
što je dobila Zlatnog medvjeda
što će tebi,
koji će tebi k...c
Stankoviću,
poezija?

Ovo je prava lova! Evo koliko je tvrtka Maje Šuput zaradila prošle godine, brojke šokiraju
Ključne riječi
showbiz Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

IGRA CHEFOVA

Četrdeset tanjura dijeli ih od 25.000 eura, a finalisti 'Igre chefova' kažu: 'Zadnji ples neka bude najbolji!'

Posljednji zadatak koji je postavljen pred finaliste testirat će njihove granice izdržljivosti, organizacije i kulinarske zrelosti. Pred njima su točno četiri sata kuhanja za meni od četiri slijeda. Nakon 120 minuta morat će servirati hladno predjelo. Točno 45 minuta kasnije na stolove stiže toplo predjelo. Još 45 minuta poslije toga na redu je glavno jelo, a posljednjih pola sata ostaje im za desert

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!