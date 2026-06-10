Stanković pjesmom najavio novog gosta: 'Koji će tebi k. poezija?'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", zanimljivom pjesmom najavio je kako je njegov gost u ovotjednoj emisiji Ahmed Burić, pisac i novinar. Ahmed Burić je bosanskohercegovački književnik, novinar, pjesnik, prevoditelj i povremeno glazbenik iz Sarajeva, rođen 1967. godine. Poznat je po poeziji, kolumnama, prozi i javnom djelovanju u regionalnim medijima, a objavio je i nekoliko knjiga te glazbenih projekata. Burić je jedna od prepoznatljivih figura sarajevske i regionalne kulturne scene, posebno zbog spoja književnosti, novinarstva i angažiranog javnog komentara. U novijem radu povezuje književnost i glazbu, uključujući albume i suradnje s glazbenicima.

"Koji će tebi k.Stankoviću poezija" najavio je prigodno Stanković gosta i dodao kako će u emisiji dobiti odgovor, a onda je i objavio njegovu pjesmu o emisiji "Nedjeljom u 2".

Stankoviću

onda se pjesma spojila s nebom,

rekao je Mišo Kovač u „Nedjeljom u dva”

i u glazbi, Stankoviću, nema ništa više od toga

zna Mišo

Stankoviću

samo ne znam što tebi treba da ideš ispitivati

Nemanju Kusturicu što je pio s

Miloševićem dok su pucali na njegov grad

umjesto da sjediš na svojoj fotelji i

umudriš tu svoju facu

pa razgovarao si sa svima

Stankoviću

samo još sa Božjom materom s Balkana nisi razgovarao

dok narodi preživaju i vare pohovane šnicle

i nešto slatko ako se našlo

a svaki od njih poželi da ti kaže

da si seronja i da mudruješ i

da ti opsuje mater,

ali da sjedi preko puta tebe i

da ti kao Mišo, s visine kažu

Stankoviću.

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Naš je čovjek pametan,

a ti samo sjediš i slušaš i

još mi se nekog mudrijaša igraš,

pa svako bi mogao tako,

misli naš mudri čovjek.

Kod mene si na stendbaju

Stankoviću,

jer ne možeš onako s Mišom Kovačem

pa on je bio Neko. S velikim N.

Još i danas teku suze jedne žene

Ako me ostaviš,

Stanoviću.

A i prvi termin Premiershipa nedjeljom je

taman kad i tvoje emisije, pa šaram,

malo Stoke, malo stoka,

malo Totenhem, malo Betlehem

malo ja, malo ti

i nemoj žaliti što nisi „pravi književnik”

Stankoviću,

Za sto godina će se znati ko su pravi,

kao što danas možda znamo da je pravi bio

Igor Mandić

i još samo detalj,

da te nešto iskreno pitam,

Stankoviću



što će macanu poput tebe,

što sjedi u fotelji i preslušava sve važnije njuške,

Žižeka, Bareta i našu Jasmilu

što je dobila Zlatnog medvjeda

što će tebi,

koji će tebi k...c

Stankoviću,

poezija?