VIDEO Ella Dvornik u zanosu emocija! Ljubila se u dizalu zgrade s dečkom i sve objavila javno

Ella Dvornik, 35-godišnja influencerica, ponovno je privukla veliku pozornost javnosti nakon što je na Instagramu objavila niz fotografija i jedan video na kojima se pojavljuje s novim partnerom. Objave su, kao i u brojnim ranijim slučajevima kada dijeli sadržaj iz privatnog života, vrlo brzo postale viralne te su potaknule niz reakcija pratitelja. Na fotografijama se vidi nekoliko intimnih, ali diskretno prezentiranih trenutaka: na prvoj Ella nježno naslonjena na rame muškarca čiji identitet i dalje nije otkriven javnosti, čime svjesno održava razinu privatnosti i misterije oko nove veze. Sljedeći kadar prikazuje ih kako se drže za ruke, što sugerira opušteniji i prisniji odnos, dok završni video, snimljen u dizalu jedne stambene zgrade, prikazuje poljubac para, čime je cijela objava dobila emotivniji i osobniji ton te dodatno potaknula znatiželju njezinih pratitelja. Ovakav način dijeljenja privatnih trenutaka uklapa se u njezin dugogodišnji pristup društvenim mrežama, gdje često balansira između javne prisutnosti kao influencerica i potrebe da određene aspekte života zadrži izvan očiju javnosti. Upravo ta kombinacija otvorenosti i selektivne privatnosti čini da svaka nova objava vezana uz njezin ljubavni život izaziva pojačan interes i brojne interpretacije pratitelja.

Podsjetimo, u razdoblju prije ove objave Ella je bila primjetno manje aktivna na Instagramu, što su njezini pratitelji također uočili. Takva povlačenja iz javnog prostora često su se povezivala s njezinim privatnim okolnostima, osobito u kontekstu dugotrajnog i kompleksnog razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea. Tijekom tog procesa više je puta javno govorila o iskustvima iz sudskog postupka, uključujući i situacije koje su potaknule širu društvenu raspravu o očekivanjima od žena i majki. Posebnu pažnju izazvala je objava krajem svibnja u kojoj je prenijela pitanje koje su joj, kako je navela, postavili psihijatri tijekom postupka, a koje se odnosilo na balansiranje poslovnih obaveza i roditeljskih uloga.

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U središtu cijele priče ostaje i briga o njezinoj djeci, osmogodišnjoj Balie Dee i šestogodišnjoj Lumi Wren. Prema sudskoj odluci iz razvodnog procesa, djevojčice trenutačno žive s ocem u Istri, dok Ella živi u Zagrebu kao podstanarka te s njima provodi vrijeme u dogovorenom ritmu, svakog drugog tjedna. Iako takav aranžman nosi određene izazove, omogućuje djeci stabilniju svakodnevicu, što je i sama više puta istaknula kao ključnu pozitivnu stranu trenutačne situacije.

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U svojim istupima naglašava da joj je prioritet osigurati djeci mirno i stabilno okruženje bez čestih promjena, dok istovremeno pokušava uskladiti privatne okolnosti i profesionalni život pod povećalom javnosti. Iako ne skriva da je riječ o emotivno i organizacijski zahtjevnom razdoblju, izražava optimizam da se sudski proces približava završetku te da bi u skorije vrijeme mogla uslijediti mirnija životna faza.

*Uz pomoć AI-ja