Napeta radnja nove turske serije na Novoj TV: Krvna osveta glavnog junaka prisiljava na drugi, vjerski brak

Od danas se na Novoj TV prikazuje nova turska poslastica “Nasljednik”, serija koja spaja zabranjenu ljubav, obiteljske tajne i nemilosrdna pravila tradicije. U središtu radnje nalazi se Serhat Yelduran, uspješni neurokirurg koji se nakon očeve smrti mora suočiti s prošlošću. Nakon što se potajno oženi ženom, koju voli, Melek, vraća se u rodni kraj gdje ga krvna osveta prisiljava na drugi, vjerski brak s Yıldız. Nekada vrhunski kirurg, a sada nasljednik i aga, Serhat mora preuzeti novu ulogu dok živi pod istim krovom s obje žene. U raskošnoj kući ispunjenoj neprijateljima i zakopanim tajnama, na kušnji neće biti samo njegovo vodstvo, nego i njegova ljubav.

Likovi: SERHAT (İlhan Şen) Serhat Yelduran jedan je od dvojice nasljednika plemena Yelduran. Još kao dijete, Bekir Aga ga je obećao Yıldız, kćeri suparničke obitelji, kako bi okončao krvnu osvetu. To obećanje usadilo je u njemu doživotni osjećaj zatočenosti i otuđenosti. U potrazi za slobodom, napušta Urfu i plemenski način života. Do ranih tridesetih postaje jedan od najcjenjenijih neurokirurga u zemlji. Godinama izbjegava svaku poveznicu s Urfom, čak sanja o odlasku u inozemstvo kako bi zauvijek izbrisao svoju prošlost. No kada mu se otac razboli, Serhat se vraća i shvaća da se ništa nije promijenilo. Sukobi koje je ostavio iza sebe samo su se produbili, potresajući život koji je izgradio u Istanbulu. Unatoč ljubavi prema Melek, prisiljen je na vjerski brak s Yıldız. Kako bi zaštitio one do kojih mu je stalo, prihvaća ulogu nasljednika plemena – Serhat Age.

MELEK (Aybüke Pusat) Na prvi pogled, Melek djeluje kao moderna, uspješna i neovisna žena. Još od djetinjstva nadarena za crtanje, studirala je grafički dizajn i proslavila se originalnim ilustracijama. Odrasla u sigurnosti i uz stalnu podršku, razvila je snažnu potrebu za kontrolom, ne želeći izgubiti ništa što je izgradila. No duboko u sebi nosi snažan osjećaj usamljenosti i nepripadanja. Ponavljajući snovi i crteži nepoznatih lica počinju otkrivati zakopanu istinu o njezinoj prošlosti – poziv koji se budi kada upozna Serhata. Zaljubivši se prvi put, Melek slijedi srce u Urfu – zemlju svog djetinjstva i kolijevku dugo skrivanih tajni. Ondje je suočavaju skrivene uspomene na pravu majku, obiteljske laži i Serhatova prošlost, prisiljavajući je na životne odluke. Napuštajući urbani identitet, Melek se preobražava u ženu spremnu boriti se za pravdu, ljubav i istinu.

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YILDIZ (Biran Damla Yılmaz) - Sudbina Yıldız Karadaş određena je još u kolijevci, kada je predana Bekiru Aghi kako bi jednog dana udajom za Serhata okončala krvnu osvetu. Odrasla pod okrutnošću oca Ziyana i brata Aşıra, razvija se u poslušnu, ali potajno prkosnu mladu ženu, uvjerenu da će je obećani brak jednoga dana osloboditi. Njezin najveći san bio je pobjeći iz tog svijeta i živjeti kao neovisna žena. Iako joj je uskraćeno obrazovanje, završava školu izvanredno i sanja o fakultetu, želeći postati netko velik poput Serhata. On je trebao biti njezin izlaz – prvi korak prema slobodi, sve dok se u njega ne zaljubi. No upravo kada su joj snovi nadomak ostvarenja, pojavljuje se Melek. U početku je vidi kao prepreku, no s vremenom otkriva da je Melek mnogo više: kći Deli Sevde i, šokantno, njezina polusestra. Dijeleći isti dom, Yıldız shvaća da je Melek jednako odlučna i snažna kao i ona sama, a žena koju je smatrala lakim protivnikom postaje njezina najveća suparnica.

AKIF (Onur Bilge) - Akif je muškarac u srednjim četrdesetima koji se, nakon godina školovanja u gradu, vratio u rodni kraj, gdje ga svi smatraju lijenim alkoholičarom koji „nikada ništa nije postigao“. Oženjen, ali bez djece, emocionalno se udaljio od supruge i obitelji. Izvana djeluje kao bezopasan, srdačan stariji brat odan Serhatu. No iza te fasade krije se proračunat i ambiciozan čovjek, nagrizen ogorčenošću i željom za moći. Budući da ga otac nikada nije cijenio, potajno planira preuzeti njegovo mjesto na čelu plemena. Njegova prividna tromost i sklonost alkoholu služe kao savršena maska. Kada se ukaže prava prilika, Akif odbacuje masku i pokazuje svoje pravo lice – spreman je žrtvovati obitelj, nevinost i odanost radi vlasti.

AŞIR, (Mert Doğan) - Aşır, Serhatov vršnjak, budući je nasljednik kuće Karadaş i najodaniji sin Ziyana Age. Ne teži preuzeti očevu poziciju jer već živi poput age. On je poštovan i strahopoštovan. Sa suprugom Nidom i djecom živi u kući, gdje vlada autoritarno i bez straha. Njegova sklonost nasilju vuče korijene iz djetinjstva – ne kontrolira bijes i često poseže za oružjem. Bez oklijevanja izvršava najteže očeve naredbe, što ga čini jednim od najopasnijih ljudi u obitelji i plemenu. Prema Yıldız pokazuje više razumijevanja nego drugi, ali samo unutar granica koje sam postavlja. Njezin brak sa Serhatom vidi kao strateški potez za jačanje moći obitelji. Nakon Bekirove smrti pokušava iskoristiti kaos u plemenu Yelduran kako bi učvrstio vlast. Za njega je moć nasljedstvo u krvi – i neće se ustručavati proliti još krvi da bi je osvojio.

ZIYAN AGA, (Mazlum Çimen) - Ziyan Aga vođa je plemena Karadaş. Nakon što je u krvnoj osveti izgubio oca i brata, obećao je svoju tek rođenu kćer Yıldız obitelji Bekira Age kako bi prekinuo krug osvete. Od tada sanja o ujedinjenju svih plemena pod svojom vlašću. Iza stroge vanjštine krije se proračunat strateg koji nikada ne djeluje bez plana. Vjeruje da je kontrola ključ opstanka. No prošlost se uvijek vraća – grijeh koji je počinio prema Deli Sevde još je skriven, ali istina će jednom izaći na vidjelo. Kada se to dogodi, suočit će se s posljedicama vlastitih odluka, a njegov san o moći počet će se rušiti. Prvu epizodu turske hit serije “Nasljednik” ne propustite u utorak, 9. lipnja u 21:15 na Novoj TV!