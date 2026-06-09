Tiha dominacija s juga: Mato Bebek prvi je pobjednik 'Igre chefova'!

Samozatajni Mato prošao je kroz kulinarski spektakl RTL-a neuobičajenom smirenošću, a unatoč napetim rivalstvima i gubitku ostalih članova crvenog tima, dubrovački i neretvanski chef opravdao je status apsolutnog favorita publike i žirija i osvojio 25.000 eura! Kamere su se ugasile, a Mato Bebek stajao je ponosno u sredini RTL-ova studija s crvenim tanjurom u rukama. Prvi pobjednik 'Igre chefova' cijeli je show zadržao neku neobičnu, gotovo vojničku koncentraciju i kuhao s autoritetom čovjeka koji točno zna gdje mu je mjesto. Ipak, iza te hladnokrvne fasade profesionalca, u finalu su konačno isplivale prave emocije. „Kako da proslavim nego baciti se među ljude, nogometno - zabiješ gol i ideš po podu u korner“, rekao je oduševljeni Mato dok se grlio sa svim natjecateljima showa te iskreno priznao: „Nadao sam se pobjedi jako. Želio sam to i izgleda da je želja presudila. Jako, jako bitan gol u mom životu. Dokazao sam sebi da vrijedim, to je najbitnije.“

Mato se nije skrivao iza tima. Kad je u jednom od ključnih izazova morao kuhati potpuno sam protiv suparničkih timova, dokazao je zašto kod njega nema praznog hoda. Sam je pripremio i servirao deset tanjura prije isteka vremena, a zatim je ponudio pomoć drugima, da bi kasnije u eliminacijama maestralnim Wellingtonom od grdobine oduševio chefove i osvojio maksimalnih 15 bodova! „Dobro sam sve isplanirao, dobro sam se organizirao. Napravio sam dobar ručak, odnosno, točno ono što su moja supruga i moja dva sina htjeli da napravim“, rekao je. Njegova je filozofija bila jasna od prvog dana - ravnoteža okusa, čiste ideje na tanjuru i besprijekorno vladanje ribljim komponentama. Gledatelji i žiri pamte trenutak kad je u replici iznimno kompleksnog jela gosta chefa Hrvoja Kroflina dobio upravo njegovu pohvalu da je savršeno ispekao ribu i postao prvi polufinalist showa. „Taj će tanjur dugo godina ostati upečatljiv. Tehnički je riba bila najbolje odrađena. Stvarno kapa dolje“, rekao mu je tada Kroflin. Iako je kroz show zadržao fokus, finale je donijelo vrhunac napetosti. S druge strane radnih jedinica stajali su opasni suparnici koji su tražili svoju priliku za pobjedu - Toni, koji je branio boje sivog tima, i Bartol, adut iz plavog tima.

„Zahvalan sam što mi je pružena prilika da uđem u ovaj show da se pokažem i da sebi pokažem koliko vrijedim“, rekao je Toni nakon finala, a Bartol dodao: „Znao sam da će biti gusto. Šteta što nisam dobio, ali mi je jako drago što je Mato i što je razlika bila samo tri boda.“ Najveći oslonac u tom nezaboravnom televizijskom putovanju bio mu je mentor, chef Stiven Vunić. Iako je pred sam kraj natjecanja Mato ostao potpuno sam u crvenom timu, Stiven ni u jednom trenutku nije pokazao sumnju u svoga glavnog aduta. Ta sinergija mentora i kandidata pokazala se kao pobjednički recept. „Nadali smo se pobjedi. Ta sreća koju je on doživio kad je proglašen pobjednikom, to je stvarno bilo ludo“, rekao je kroz smijeh Stiven. Mato Bebek u 'Igru chefova' ušao je s jasnom željom da uči od najboljih i ovih 25.000 eura te titula prvog pobjednika nisu samo potvrda njegova talenta nego i dokaz da se vrhunski rad, fokus i mirna ruka u presudnim trenucima uvijek isplate.