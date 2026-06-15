Riječka producentica objavila je novu zanimljivu suradnju, a nada se da će publika to prepoznati

Glazbena producentica iz Rijeke koja se krije iza imena Tondini nedavno je objavila suradnju s Divojkama pod naslovom "Grad se beli preko Balatina", a ideja se kuhala već duže vrijeme. "Pred dvije godine u sklopu školovanja za glazbenu produkciju počela sam raditi na ovom projektu koji zovem "Diskolo", a to je ujedno naziv albuma koji izlazi uskoro. To je bio kao neki moj praktični rad da radim na konkretnim, svojim stvarima i tako učim. Kako nisam pjevač, a napravila sam nekoliko pjesama kojima su falili vokali da bi bile potpune, moj učitelj Matko Margan (koji je radio mix i master albuma) se sjetio Divojki i pozvao ih na sat da snimamo nedostajuće vokale. Odmah smo se skužile, Vedranu poznajem i od ranije, doduše nisam znala da pjeva, kao što ni ona nije znala da ja radim neku glazbu, jer se znamo iz totalno nekih drugih situacija koje nikad nisu bile vezane za glazbu. Ali očito je trebalo proći to vrijeme "neznanja" da dođe do ove suradnje! U svakom slučaju, to je bila ljubav na prvu sa svim Divojkama. Snimile smo pet pjesama koje će se naći na albumu, a osim Grad se beli preko Balatina tu su i Da Trieste fino a Zara, Čula jesam da se dragi ženi, Popuhnul je tihi vetar i pjesma koja nas je baš svih čvrsto povezala i postala na neki način himna ovog našeg projekta "Senu mi venu mi" odnosno "U Ivana zelena livada" koja se odmah uvukla svima pod kožu", ispričala je glazbenica koja će sutra u klubu Palach i predstaviti svoj album koji je nastao kao mix tradicionalne i suvremene glazbe. "Ideja je bila transferirati ono što bi bilo "kolo" u neki suvremeni plesni, disco-pop, synth –pop... Zato album kreće s introm koji se zove "Disko (za seh)" i Završava s outrom "Kolo (igralo)" a između se nalazi 10 pjesama koje su nastale u suradnji s više vokalista, pa tako osim Divojki je tu i Lucija Stipanović, Čipkice i Vakat", govori Tondini koja svira i gitaru, a ima i iskustva kao DJ.

"Čitav život mi se vrtio oko glazbe od malih nogu. Za vrijeme lockdowna 2020. sam krenula prvi puta samostalno raditi svoju glazbu koja je isprva bila samo podloga za moju hip hop poeziju, a onda se to počelo razvijati u nešto više... krenula sam se interesirati malo kako funkcionira izrada pjesme od početka do kraja i danas imam album", ispričala je te dodala da joj je glazbeni uzor Purple Disco Machine. "On je sažeo sve što volim od Morodera do Daft Punka i dao tome jednu suvremenu pop notu. Kad smo radili ovaj album, ja sam Matku stalno za sve reference slala PDM-a. Teško obožavanje. Naravno tu je još gomila producenata i izvođača koji su me obilježili kroz godine i čiji se utjecaj osjeti. Röyksopp, Moloko, Miss Kittin, Daft Punk, Nile Rodgers i Chic, Grace Jones, Kraftwerk, Lado Electro, Marina Satti, Nu Genea, MARO ma mogu do sutra nabrajati... slušam jako puno jako različite glazbe", kaže te dodaje da joj je najveća podrška obitelj.