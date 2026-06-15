Sin osuđen za silovanje, a njegova majka je teško bolesna: Tragedija i skandal tresu kraljevsku obitelj

Marius Borg Høiby, 29-godišnji sin norveške prijestolonasljednice Mette-Marit, proglašen je krivim za dva kaznena djela silovanja te osuđen na četiri godine zatvora. Tročlano sudsko vijeće Okružnog suda u Oslu oslobodilo ga je optužbi za još dva silovanja, ali ga je proglasilo krivim za niz drugih kaznenih djela za koja je bio optužen. Høiby nije bio prisutan u sudnici tijekom izricanja presude, već je ročište pratio putem videoveze. Tužiteljstvo je tražilo kaznu od sedam godina i sedam mjeseci zatvora, dok je obrana zagovarala znatno blažu kaznu od 18 mjeseci te ima pravo žalbe na presudu. Iako je Høiby negirao sve četiri optužbe za silovanje, sud ga je proglasio krivim za silovanje dviju žena. Jedan slučaj dogodio se 2018. godine na imanju Skaugum, rezidenciji norveškog prijestolonasljednika, a drugi 2024. godine u Oslu. Također je proglašen krivim za zlostavljanje bivše djevojke, norveške influencerice Nora Haukland. Suđenje, koje je završilo prije gotovo tri mjeseca, obuhvaćalo je ukupno 40 točaka optužnice, uključujući četiri optužbe za silovanje. Høiby je negirao najteža kaznena djela, ali je priznao dio lakših prekršaja povezanih s drogom i prometom.

Od početka veljače nalazio se u istražnom zatvoru nakon što ga je policija privela zbog sumnje na napad i kršenje zabrane približavanja bivšoj djevojci. Svi pokušaji njegove obrane da ga privremeno puste na slobodu bili su odbijeni. Høibyjeva majka udala se za norveškog prijestolonasljednika kada je Marius imao četiri godine. Iako je odrastao uz kraljevsku obitelj, sam nikada nije imao kraljevski status. Prijestolonasljednica Mette-Marit teško je bolesna i boluje od oblika plućne fibroze i nedavno je stavljena na listu za transplantaciju pluća. Høibyjevi odvjetnici više su puta tražili njegovo puštanje na slobodu kako bi mogao provoditi vrijeme s majkom zbog njezina narušenog zdravstvenog stanja, ali ti zahtjevi su odbijeni. Norveška kraljevska obitelj posljednjih mjeseci se suočava s nizom kontroverzi jer se i ime Mette- Marit našlo u spisima o osuđenom seksualnom prijestupniku nad djecom Jeffreyju Epsteinu. Ti spisu su otkrili kako je Matte-Marit razmijenila stotine e-poruka s Epsteinom između 2011. i 2014. te da je boravila u njegovoj kući na Floridi kada on nije bio tamo. Nedugo nakon toga norveška princeza je dala televizijski intervju u kojem je pričala o pozadini svog odnosa s Epsteinom.

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- Nevjerojatno je važno da preuzmem odgovornost što nisam pažljivije provjerila njegovu prošlost. I da preuzmem odgovornost za to što sam bila toliko manipulirana i prevarena - izjavila je u intervju u kojem je u nekoliko navrata bila na rubu suza. - Naravno da bih voljela da ga nikad nisam upoznala - rekla je princeza javnoj televiziji NRK, naglašavajući da su Epsteinove žrtve te koje zaslužuju pravdu za veliko zlostavljanje koje su pretrpjele. Rekla je da osjeća veliki bijes što je još nisu dobile. Tvrdila je da nije znala da je on seksualni prijestupnik ili predator, iako je novinar istaknuo da je članak na Wikipediji o Epsteinu u to vrijeme jasno dao do znanja da je osuđeni zlostavljač.

- Ne sjećam se toga, bilo je to prije 15 godina. Još uvijek nisam ništa znala o svim zlostavljanjima. Ali dovoljno sam razumjela da sam mislila da je on loš tip s kojim ljudi ne bi trebali imati kontakt - rekla je za NRK i dodala: - I vidjela sam izbliza kako je ucjenjivao druge. Stoga žalim što nisam rekla više ljudima, jer sam trebala. Priznala je da je previše vjerovala Epsteinu, ali kada su je pitali zašto ni palača ni ministarstvo vanjskih poslova nisu znali za njezine veze s njim, rekla je da je to bio njezin privatni kontakt i da nije svima rekla o svojim privatnim kontaktima.

Na pitanje zašto je 2013. provela nekoliko dana u Epsteinovoj kući u Palm Beachu, objasnila je da je to zbog neimenovanog zajedničkog poznanika. - Epstein je bio bliski prijatelj dobrog prijatelja moga - rekla je. Govorila je o situaciji koja joj je posljednjeg dana boravka u kući učinila nelagodom, ali je odbila otkriti detalje o čemu se točno radilo, osim što je rekla da je telefonski nazvala svog supruga o tome. Princ Haakon rekao je novinaru da se dobro sjeća poziva svoje supruge i kako mu je rekla da se osjeća nesigurno u toj kući. Unatoč incidentu, prijestolonasljednica je neko vrijeme nakon toga održavala kontakt s Epsteinom. - Previše sam povjerljiva, sklona sam misliti najbolje o ljudima. Ali sam također odlučila prekinuti svaki izravni kontakt s njim. I to zbog takvih epizoda - rekla je u intervju.