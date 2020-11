Loše vijesti za kraljevsku obitelj: Zdravlje jednog člana je zbog ovog ugroženo

Prvorođeni sin engleske kraljice Elizabete po zakonu je nasljednik trona. Princa Charlesa prijatelji vole jer im je lojalan, velikodušan prema njima. Odrastao je uz dadilje dok su njegovi roditelji bili zauzeti dužnostima.

To odrastanje je praćeno velikim strahom od oca koji s njime nije bio strpljiv, očekujući da dječak razvija klasične muške osobine. U školi za dječake nije bio prihvaćen, svi su se dječaci trudili da mu otežaju jer nije bio dovoljno fizički kompetitivan ni grub. Studirao je povijest, zemljopis i arheologiju, pripremao se za upravljanje kraljevstvom, potom je prošao obuku u vojsci i mornarici. Odličan je igrač omiljenog mu sporta – polo. Kao mladi princ bio je mamac za žene, zavodnik s mnoštvom avantura, ali je “škorpionski” volio tajanstvenost i diskreciju.

Njegovo spektakularno vjenčanje s Dianom Spencer 29. 7. 1981. izravno je pratio cijeli svijet. S njom je dobio dvojicu sinova, princa Harryja i princa Williama. Charles je u tajnosti i dalje bio u ljubavnoj vezi s Camillom Parker Bowles koja nije bila po volji njegovoj majci i baki, ali je bila odabranica njegovog srca. Dok je princeza Diana bila obožavana, Charles nije bio omiljen u javnosti. Camilla je godinu dana starija od Charlesa. Njezin bivši suprug poznati je londonski zavodnik koji je imao ljubavnu vezu s princezom Annom. To je bio odličan izgovor da se Charles i Camilla viđaju te da se prijateljstvo pretvori u ljubavnički odnos. On je nju zvao Gladys, a ona njega Fred. Konji, ribolov, planinarenje i arhitektura bile su im zajedničke strasti. Nakon razvoda s Dianom počeo je Camillu polako uvoditi u svoj život, a nakon pogibije princeze Diane preuzeo je brigu za svoje sinove.

Polako je vraćao naklonost medija i javnosti. S Camillom se vjenčao 9. travnja 2005. u 12.30 sati, a kraljica ih nije počastila svojim prisustvom. Camilla je dobila titulu vojvotkinje od Cornwalla, a odlučeno je da neće postati kraljica. No zakonodavci su 2005. godine to poništili: Camilla automatski dobiva titulu kraljice kada Charles postane kralj. Priča Charlesa i Camille je filmska, između najpoželjnijeg princa i žene koja ga je znala godinama čekati, živjeti u sjeni, omražena od javnosti, negirana od njegove obitelji. Bila mu je utočište jer je bila sigurna u njegovu odanost. Njih dvoje su međusobno kompatibilni. Čak se svemir poigravao stavljajući im prepreke, pa im je potom oslobodio put do ljubavi u trenutku smrti princeze Diane. Camilla teško podnosi pritisak i izlaganje javnosti, iako se to ne primjećuje. Ona se najbolje osjeća u udobnosti intimnog okruženja, sa svojim hobijima i s ljudima kojima vjeruje. Prijateljstvo i ljubav Charlesa i Camille traju već 48 godina. U veljači i ožujku 2021. godine životna priča i uloga princa Charlesa dobiva svoj epilog. Camilla bi trebala čuvati zdravlje koje joj je ugroženo zbog loših životnih navika.

