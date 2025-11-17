Ljubomora u showu: 'Što ćeš ti drugu curu ljubiti u usta? Mene ljubi u usta, nju u obraz!'

Prije nego što se farmeri vrate na svoja imanja i sa sobom povedu tri svoje dame, treba još malo ispipati teren kako bi bili što sigurniji u svoju odluku. Nakon što je najmlađi Dejan već obavio razgovore, i preostala petorica farmera sjest će nasuprot svojim kandidatkinjama – na spojevima koji bi mogli promijeniti sve.

Neka će srca brže zakucati, neka će se iznenada ohladiti, a poneki će neočekivani ljubomorni komentar podići prašinu. „Što ćeš ti drugu curu ljubiti u usta? Mene ćeš ljubiti u usta, nju ljubi u obraz“, diktirat će jedna kandidatkinja svom farmeru kako bi se trebao vladati, „Mogu ti i ja vratiti, duplo više, nisi svjestan. Želim osobu s kojom ću provesti život.“

Dok jedni traže sigurnost i povezanost do kraja života, drugi se nadaju ljubavnoj iskri, a treći još uvijek bore sa sramežljivošću.

„Moraš se malo više otvoriti za jednog muškarca“, imat će primjedbu jedna dama željna emocija koja više nema vremena za bacanje.

Nakon niza iskrenih razgovora slijedi novo druženje koje će dodatno zakomplicirati odnose – i nekima dati prednost koju nisu očekivali. Tko će pokazati inicijativu, tko će se povući, a tko iznenaditi stavovima? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' slijedi večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.