laura gnjatović

FOTO Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favorita

17.11.2025.
u 12:10

Laura svakom novom objavom privlači sve više obožavatelja diljem svijeta, no oni najvjerniji zavirili su i u njezinu prošlost – i otkrili da se Laura gotovo nimalo nije promijenila

Naša predstavnica na izboru za Miss Universe Laura Gnjatović privlači puno pozornosti i slovi kao jedan od favoritkinja, a tome u prilog idu i njezine fotografije na društvenim mrežama. Naime, Laura svakom novom objavom privlači sve više obožavatelja diljem svijeta, no oni najvjerniji zavirili su i u njezinu prošlost – i otkrili da se Laura gotovo nimalo nije promijenila. Njezina prva objava na Instagramu datira iz 2020. godine, a fotografije iz tog razdoblja pokazuju mladu djevojku s dugom kosom, prirodnim izgledom i prepoznatljivim osmijehom – sve ono što i danas krasi njezin izgled i zbog čega je favorit za pobjedu.

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe u Tajlandu, Zadranka Laura Gnjatović, posljednjih je dana osvojila svjetsku pozornicu – ne samo svojom elegancijom i toplinom, već i dobrim poznavanjem španjolskog jezika. Iako je skromno izjavila da joj španjolski "nije baš najbolji", gledatelji koji su poslušali njezin intervju s venezuelanskim novinarom brzo su zaključili da Laura malo podcjenjuje svoje znanje. U razgovoru je potpuno spontano prelazila s engleskog na španjolski, ostavljajući dojam iznimno opuštene, pristupačne i karizmatične natjecateljice. "Ne mogu vjerovati da sam ovdje. Sve mi je još uvijek nestvarno – vrijeme je prekrasno, mjesto čudesno, a ljudi divni... Kad sam vidjela da me prate ljudi iz Latinske Amerike, bila sam presretna. Obožavam Latinsku Ameriku cijeli svoj život, stvarno. Znala sam čak pobjeći iz škole oko dva popodne samo da gledam Donu Barbaru", ispričala je kroz smijeh, ponovno osvajajući publiku širom svijeta.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
1/48

Laura je rođena i odrasla u Zadru, gradu kojem se uvijek rado vraća. Uz obveze vezane uz Miss Universe, privodi kraju preddiplomski studij sestrinstva, a već je stekla dragocjeno iskustvo radeći u hitnoj medicinskoj pomoći u Dubrovniku, gdje je pokazala svoju empatiju, smirenost i profesionalnost u zahtjevnim situacijama. Pomoć drugima, kaže, oduvijek je bila nešto što je ispunjava. Uz sve to, Laura se godinama aktivno bavila odbojkom, sportom koji joj je izgradio disciplinu, upornost i timski duh. Upravo joj te sportske navike danas pomažu da i na svjetskoj pozornici ostane fokusirana, čvrsta i autentična. U privatnom životu posebno je ispunjava njezina veza sa zaručnikom, košarkašem Filipom Vujičićem. S njim dijeli sportski ritam i veliku podršku, a Laura često ističe koliko joj znači njegova vjera u nju. Ipak, naglašava da joj je najveća snaga uvijek bila – obitelj. Upravo su joj oni njezina baza, sigurnost i najveći navijači, bez kojih, kaže, ništa od ovoga ne bi bilo moguće.

Publika iz Latinske Amerike bila je posebno oduševljena njezinim španjolskim i zaraznom pozitivom. Komentari su se nizali – nazivali su je "preslatkom", "divnom" i "nevjerojatno simpatičnom", a mnogi su primijetili da "izgleda kao Latina" i da bi "bez problema mogla biti Miss Latinske Amerike". Hrvatski korisnici društvenih mreža dodali su malo humora, uvjereni da je njezino znanje španjolskog jezika rezultat godina provedenih uz latinoameričke sapunice. Ispod njezina viralnog videa istaknuli su se brojni komentari: "Predivna, prirodna i pametna – Laura zaslužuje krunu"; "Ovakvu misicu Hrvatska još nije imala. Ljepota joj je i duše i tijela"; "Španjolski ti je odličan, prava si Latina"; "Legenda! Pozitivna, spontana, iskrena"; "Elegantna, draga, očaravajuća"; "Bez problema bi mogla biti i Miss Latinske Amerike!"

Laura Gnjatović u samo nekoliko dana postala je jedno od najljepših iznenađenja izbora Miss Universe – spoj ljepote, humanosti, inteligencije, sportskog duha i autentičnosti. Svojim osmijehom, srčanošću i pristupačnošću predstavlja ne samo sebe nego i Zadar i cijelu Hrvatsku na način koji izaziva ponos gdje god se pojavi.

Ključne riječi
Laura Gnjatović Miss Universe showbiz

