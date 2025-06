Legendarnog vatrenog supruga je odbila čak 20 puta, priredio joj je prosidbu za pamćenje, a sad slave poseban dan

Proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić i njegova supruga, Španjolka Raquel Mauri, obilježavaju desetu godišnjicu braka, točnije raskošne ceremonije kojom su 2015. godine u velebnoj katedrali u Sevilli okrunili svoju ljubav. Par ovaj veliki jubilej slavi u Grčkoj, a prije toga su posjetili vječni grad, Rim, zajedno sa svojim kćerima Altheom i Adarom. Obitelj je uživala u razgledavanju povijesnih znamenitosti poput Koloseuma i Fontane di Trevi

Kad ne putuje, ova obitelj uživa u Dalmaciji, a na fotografijama na kojima poziraju prikazuju da su se odlično snašli, s obzirom na to da su dugi niz godina živjeli u Španjolskoj. Raquel, koja je postala ljubimica torcidaša čim je došla u Split, često na Instagramu s pratiteljima dijeli detalje iz njihovog obiteljskog života. Par je to koji se upoznao 2011. godine, a riječ je o danu kada je Rakitić, kao 21-godišnjak, stigao u Sevillu iz Njemačke. No, morao se doista potruditi da osvoji Raquelino srce.

- Negdje oko ponoći nagovorio sam brata Dejana da odemo na piće u grad. Sjeli smo u prvi kafić i čim sam ugledao Raquel, koja je tamo radila kao konobarica, rekao sam mu da će mi ta prelijepa djevojka postati žena. Iako mi je trebalo dugo da je nagovorim da iziđe sa mnom na spoj, znao sam da joj se sviđam jer me nikada nije odbila, samo se izvlačila da nema vremena. Kako je govorila samo španjolski, sporazumijevali smo se rukama, poput Tarzana i Jane - sve dok nisam naučio jezik - kazao je jednom prilikom Ivan, a na prvi izlazak nagovorio ju je nakon sedam mjeseci.

Put do njezina srca zaista nije bio lak. Raquel je u početku bila vrlo oprezna, strahujući da će se on, kao i mnogi nogometaši, brzo odseliti u drugi grad i klub. Zbog toga je upornog Ivana odbila više od dvadeset puta prije nego što je konačno pristala izaći na spoj. Njegova se ustrajnost na kraju isplatila i od tog trenutka postali su nerazdvojni. Njihova veza brzo je prerasla u duboku ljubav koja je pobijedila sve prepreke, uključujući i jezičnu barijeru.

Raquel Rakitić mamila poglede u crvenom, a strastveni poljubac s Ivanom ispred Fontane di Trevi sve je rekao

Prije velikog crkvenog vjenčanja, par se u tajnosti vjenčao pred matičarom 2013. godine, a svemu je prethodila i romantična prosidba. - Rekao sam joj da organiziram zabavu u našem tapas baru koji smo neko vrijeme držali u Sevilli. No, umjesto glazbe i puno ljudi, dočekao ju je potpuno prazan bar: u sredini je bio samo stol za nas dvoje, s cvijećem i svijećama. Nakon večere kleknuo sam pred nju, izvadio prsten s briljantom i umjesto uobičajenog "Hoćeš li..." izrekao sam joj svoje ljubavne zavjete - otkrio je nogometaš. Zavjete su ponovili dvoje godine kasnije u jednoj crkvi u Sevilli. Par trenutno živi u Splitu, a uz kćerkicu Altheu, roditelji su i djevojčice Adare.