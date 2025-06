Supruga srpskog biznismena nakon njegove smrti rasprodala sve stanove u Hrvatskoj! Evo gdje su ljetovali

Osnivač i kreativni direktor srpske Grand produkcije, Saša Popović, preminuo je u ožujku, a svoju imovinu ostavio je na ime supruge Suzane Popović - s kojom je bio u braku gotovo 27 godina. Prema pisanju srpskih medija, Suzana je donijela odluku da se zauvijek oprosti od mjesta koje je godinama bilo njihova ljetna oaza Opatije. Obiteljski prijatelj obitelj Popović, Dejan Ćirković Ćira, za srpske medije otkrio je da Suzana prodala apartmane u Opatiji.

"Nije istina da je Suzana boravila u Opatiji nakon Sašine smrti. Oba stana, koja su bila u vlasništvu mog kuma, prodana su jednom čovjeku iz Beograda. Suzana je iznijela sve osobne stvari i vratila ih u Beograd", rekao je. Otkrio je i da je luksuzna jahta Popovića stavljena na prodaju, a upravo na njoj je ugostio neka od najpoznatiji imena s regionalne scene. "Cijene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupilo, a što se tiče jahte i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana donio Saša još dok je bio živ, što će Suzani toliko nekretnina, žena je sama", dodao je Ćirković.

Objasnio je i da njihova kći Aleksandra nikada nije bila posebno vezana za Opatiju, za razliku od sina Danijela, koji je s obitelji često uživao u najljepšem odmoru ondje. Prema pisanju, Popović je u vrijeme kupovine jedan luksuzni stan platio čak više od 300 tisuća eura, a OVDJE pogledajte kako izgleda zgrada u kojoj se stan nalazi.

Podsjetimo, Saša Popović je nakon kratke i teške bolesti preminuo u 71. godini života. Tijekom života stekao je znatno bogatstvo, ulažući u luksuzne automobile i jahtu, koja je bila usidrena na hrvatskoj obali. Kako je svojedobno izjavio, nije žalio novac na takve stvari jer je uživao u skupocjenim automobilima i znao upravljati jahtom, piše Blic. Bio je strastveni ljubitelj automobila te je posjedovao BMW i8 vrijedan 150.000 eura, Mercedesov terenac od 50.000 eura, još jedno vozilo od 40.000 eura te često koristio Smart.

Osim vozila, imao je i brojne nekretnine. Njegova luksuzna kuća na Bežanijskoj kosi sadržavala je prostranu dnevnu sobu uređenu bijelim namještajem, klavirom, šankom te umjetninama i obiteljskim fotografijama. U dvorištu su se nalazile dodatna kuća i uređeni vrt s prostranom terasom.

U Hrvatskoj je bio vlasnik stana u Opatiji, kupljenog za 300.000 eura, a na društvenim mrežama je povremeno dijelio prizore svog ljetnog uživanja uz bazen i pogled na more. Prema procjenama, u posljednjim godinama zaradio je oko 10,5 milijuna eura, pri čemu je značajan dio prihoda ostvario prodajom Granda. Unatoč velikom poslovnom uspjehu, ostao je posvećen radu do kraja, sudjelujući u audicijama za novu sezonu Zvezda Granda sve do trenutka kada se zbog bolesti morao povući.