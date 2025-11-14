Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo – ajvar, linoladu, čili, svinjetinu i cappuccino

Krunoslav Jarić ovoga je puta u MasterChefu uspio spojiti odvažnu kombinaciju raznih okusa u izradi jela kojem je baza bio cappuccino te time stekao pravo na karticu imuniteta.

„Iskombinirati ajvar, linoladu, čili, svinjetinu, cappuccino i u tome uspjeti. Ovako kompleksne okuse odavno nisam probao“, komentirao je Stjepan, dok je dodatno istaknuo: „Počeo si nam servirati kompleksne okuse, jako dobro balansirane.“ Krunoslav nije skrivao zadovoljstvo: „Ponosan sam na sebe, ne znam što bih rekao, super je što sam ovoga puta imao najbolje jelo.“

Blizu trijumfa bila je i Endrina, čiji se tanjur temeljio na espumi s kavom, čokoladom i citrusnim notama. „Okusi funkcioniraju odlično. Lijepo si kavu kao element provela kroz espumu“, rekao joj je Mario. „Htjela sam izaći skroz izvan kutije i kombinirati nešto što nikad ne bih kombinirala, kavu i čokoladu s citrusnim notama“, objasnila je Endrina.

Damjan je također dobio pohvale za sklad okusa, dok se Antonija ponovno istaknula brojnošću i izvedbom komponenti. „Šest komponenti je brojka koju ciljam u svakom izazovu, želim dokazati žiriju da mogu napraviti više komponenti u bilo kojem vremenu“, objasnila je Antonija. Najmanje uspješni u svojoj izvedbi bili su Ivan koji je žiriju na tanjuru donio sirovo meso, Egon koji je napravio pregorko jelo, te Vjekoslav i Jurica. Vjekoslav je poslužio sirov raviol i prepečeno meso, a Juričin tanjur bio je ocijenjen kao tehnički slab, uz žilavo meso i bez dojmljive kulinarske ideje.

Uz brojne varijacije u pristupu i izvedbi, zadatak je i ovoga puta tražio visoku razinu stručnosti, što su samo neki kandidati uspjeli postići. S obzirom na to da Vjekoslav, Ivan, Egon i Jurica u tome nisu uspjeli, morat će u stres test, a jedan od njih napustit će MasterChef.