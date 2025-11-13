Sin Kiće Slabinca otkrio je koju mu je veliku želju tata ispunio i koje mu je najljepše sjećanje na njega

Prije pet godina na današnji dan preminuo je naš popularni pjevač Krunoslav Kićo Slabinac kojeg su prozvali i 'hrvatskim Elvisom', a iza sebe je ostavio nebrojene hitove. Početkom kolovoza 2020. godine zbog konorarne bolesti Kićo je završio u bolnici i tada su mu ugrađene tri premosnice, prve su vijesti bile dobre, no onda je krenulo po zlu. Oporavak se zakomplicirao jer mu rana na prsnom košu nije zarastala kako treba. Uslijedilo je još nekoliko operativnih zahvata, a iako prognoze više nisu bile najbolje, njegovi bližnji nisu gubili nadu. Posljednje je dane života proveo na respiratoru zbog pogoršanja respiratornog statusa. Tri mjeseca obitelj i prijatelji živjeli su u nadi i vjeri kako će se naš legendarni glazbenik othrvati bolesti koja ga je prikovala za bolničku postelju, ali nažalost, srce je prestalo kucati 13. studenog. 2020. godine.

Njegov sin Ivan u razgovoru za 24 sata sada je otkrio kako ju je najljepše sjećanje na tatu to što mu je darovao talent za glazbu i da zabavi publiku. - Sjetim se i njegovih savjeta kad me učio svirati bubnjeve. Preko tate sam upoznao Ratka Divjaka, sjajnog bubnjara koji je svirao u bendu VIS Dinamiti, a danas mi je veliki prijatelj - ispričao je Ivan. Prisjetio se i koju je veliku želju tata ispunio njemu i bratu i koji savjet mu je dao. - Tata mi je ispunio veliku želju kad mi je 1997. rekao da brata i mene vodi na turneju po Australiji, a kad sam birao što ću nakon srednje škole, govorio mi je da dobro imitiram i glumim. 'Mogao bi biti glumac', rekao mi je. Dok sam bio s njim u Australiji, došla mi je želja da sviram bubnjave. Bubnjar njegova benda mi je rekao da imam talent i da bih bio odličan. Posljednjih 20 godina sviram, ali otkako je tata umro, teško mi je uzeti palice u ruke zbog svih uspomena koje mi naviru. Ne mogu ni svirati kad se sjetim svih tih trenutaka, ali počet ću ponovno - ispričao je Ivan.

Nedavno je u Croatia Records Studiju predstavljena knjiga autorice Dubravke Bouše – Krunoslav Kićo Slabinac – Kad umjetnost dodirne dušu posvećena njegovom životu i stvaralaštvu. Dubravka Bouša, doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije i povijesti književnosti, autorica je monografija, znanstvenih djela, zbirki poezije i romana, a kao bivša supruga legendarnog pjevača najkompetentnija je za autoricu ove impozantne knjige s više od 900 stranica. Na ideju za knjigu došao je njen sin Pavao Slabinac, a Dubravki je trebalo gotovo četiri godine da je napiše.