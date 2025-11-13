Adi Šoše stiže u Arenu Varaždin za Valentinovo: Uz nove emocije donosi i novu pjesmu 'Tuđa'

U svijetu regionalne pop glazbe, rijetko se pojavi izvođač koji uspije spojiti iskrenost, tehničku profinjenost i emotivnu dubinu na način koji djeluje autentično i nenametljivo. Adi Šoše upravo je takav – jedan od najtalentiranijih i najtraženijih mladih glazbenika regije, čiji se koncerti pretvaraju u zajedničko iskustvo publike i izvođača, gotovo u ritual emotivne razmjene. Nakon što je prošle godine rasprodao čak šest uzastopnih večeri u dvorani Lisinski, Šoše najavljuje svoj prvi nastup u Areni Varaždin, i to na Valentinovo – datum koji savršeno pristaje njegovoj glazbenoj estetici i tematskom rukopisu.

Njegova najpoznatija pjesma, 'Najljepši cvijet', već je postala sinonim za suvremenu ljubavnu baladu – jednostavna, ali iskrena, s onom vrstom emocije koja ne zastarijeva. Upravo će taj hit, uz čitav niz drugih, obilježiti varaždinski koncert, zamišljen kao večer u kojoj će zaljubljeni pronaći svoj soundtrack ljubavi.

Istodobno, Šoše je danas predstavio i novi singl 'Tuđa', nastao u suradnji s izdavačkom kućom AL Music, pod autorskim potpisom Amila Loje (glazba, tekst i aranžman), dok režiju spota potpisuje Vedad Jašarević. Riječ je o pjesmi koja nosi prepoznatljivu Šošinu lirsku ranjivost, ali i jasnoću izraza – balans između klasične pop balade i suvremene produkcije. U njoj Šoše ne samo da pjeva o ljubavi, već ju analizira, razlaže i proživljava.

“Presretan sam što konačno mogu podijeliti s publikom svoju novu pjesmu pod nazivom ‘Tuđa’. Sa svakim novim projektom trudimo se da pružimo unaprjeđeniju verziju sebe – ja kao izvođač, Amil kao autor. Iskreno se nadamo da smo s ovom pjesmom to uspjeli i jedva čekam reakcije publike. ‘Tuđa’ nosi snažnu emociju i priču u kojoj će se mnogi prepoznati, a meni osobno predstavlja važan korak u glazbenom sazrijevanju, jer sam bio uključen u njezin kompletan put - od ideje do realizacije. – istaknuo je Šoše, dodajući da će upravo ova pjesma biti i uvod u njegove nadolazeće velike koncerte, među kojima, naravno, Arenu Varaždin 14. veljače.

Sve to pokazuje da je ovaj mladi glazbenik postao simbol nove generacije pop-romantike – umjetnik koji emociju pretvara u pjesmu, a pjesmu u zajednički doživljaj. Koncert u Areni Varaždin bit će upravo to: večer iskrene ljubavi, vrhunske glazbe i nezaboravnih trenutaka, a ulaznice su već dostupne putem sustava Eventim.