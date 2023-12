Kolege i prijatelji opraštaju se od glazbenika Jurice Popovića: 'Najčistija duša koju sam upoznao u životu'

Vijest da je u 66. godini preminuo glazbenik Jurica Popović mnoge je danas rastužila, a nakon prvobitnog šoka mnogi su se oprostili od uspješnog glazbenika i životnog partnera dizajnerice i glazbenice Matije Vuice. Na društvenim mrežama, javio se i novinar Andrija Jarak koji je objavio zajedničku fotografiju i poručio:

- Najčistija duša koju sam upoznao u životu. Nikad interes, nikad neka skrivena namjera ili podvala. Uvijek dječački osmijeh i pitanje 'Kako mogu pomoći?'. Nedostajat će mi tvoji modni savjeti i preporuke. Počivaj u miru Božjem, dragi Jure - napisao je Jarak.

Od Popovića se oprostila i glazbenica Paula Jusić. Uz glazbenikovu fotografiju je poručila: Zbogom prijatelju...U totalnom sam šoku.

Podsjetimo, Popović se profesionalno bavio glazbom od 1981. godine. Osnivač je grupa Trotakt projekt (1981.) i Gracia (1989.). Autor je (skladatelj, tekstopisac, aranžer i producent) nekoliko stotina pjesama koje su izvodile ove dvije grupe, a pojavljivao se i kao kantautor pod imenom DJ Pop, piše na stranicama Hrvatskog društva skladatelja o bogatoj karijeri Jurice Popovića. Tvorac je i lika za djecu Simpatico koji kroz pjesmu educira ljude o potrebi razvoja socijalne svijesti i pomaganja drugima. Stilski raspon njegovih djela seže od alter rocka (Trotakt projekt u osamdesetim), etno popa (Gracia u devedesetima), elektro popa (DJ Pop u 2000–im) do instrumentalne glazbe.

U rujnu je Popović predstavio publici drugi video/ singl „Zagrli me, poljubi me“ s novog albuma „Preslagivanje“. - U ovom sumornom okruženju, koje se nadvilo nad nama, ljubav nam jedino preostaje kao štit i snaga. Zato, jedino smisleno što mi dolazi na pamet je ponuditi neku vibraciju kroz pjesmu, koja bi ljude mogla uzdići iznad ove sveopće dezorijentiranosti - kazao je tada glazbenik.

Prije tri godine objavio je album "Kozmičko dijete" i tada u jeku pandemije koronavirusa njegove pjesme su zračile optimizmom i entuzijazmom, a glazbenik nam je tada rekao da je kreativni rad njegov pojas za spašavanje. Glazba je bila njegova strast i sam je radio aranžmane za svoje pjesme, pisao tekstove i glazbu, pa čak smišljao i ideje za spotove, a otkrio nam je prije tri godine kako to nije isključivo zato što sve voli imati pod kontrolom.

– Odlučujuće je i to što me sav taj rad ispunjava velikim zadovoljstvom. Kada bih prepustio dio toga nekome drugome, tada ne bih mogao toliko trošiti tuđe vrijeme na svoje zamisli i eksperimente koliko to mogu sebi dopustiti da bih došao do željenog rezultata – rekao nam je tada Popović.

