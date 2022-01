Kevin Spacey se za ulogu Tuđmana spremao dva mjeseca, a u Hrvatsku stigao s knjigom našeg autora

Neobičan prizor zatekli su u utorak svi oni koji su prolazili pokraj zagrebačkog Glavnog kolodvora. Na peronu iza zgrade pošte dvostruki oskarovac Kevin Spacey na tečnom američkom engleskom izgovarao je povijesni govor dr. Franje Tuđmana, onaj iz Zagreba 26. kolovoza 1995., uoči polaska Vlaka slobode, čime je dvadesetak dana nakon vojno-redarstvene operacije Oluja simbolično uspostavljena željeznička veza između Zagreba i Splita.

Druga klapa

"Neka vide i neka pogledaju tu razorenu, ali i lijepu Hrvatsku. Neka idu na hrvatsko more, na koje su se plašili dolaziti strani turisti, ali od iduće godine sasvim sigurno nagrnut će iz cijele Europe i iz cijelog svijeta", ponovio je Spacey na engleskom riječi prvog hrvatskog predsjednika.

Na Glavnom kolodvoru snimljena je druga klapa igrano-dokumentarnog filma "Tuđmanova Oluja". Režira ga Jakov Sedlar, scenarij je napisao Hrvoje Hribar, a prati prvog hrvatskog predsjednika 1995., u vrijeme kada se odvijala vojno-redarstvena operacija Oluja. Druga scena snimljena je malo dalje, na peronu koji ovoga puta "glumi" onaj u Splitu, posljednjoj postaji Vlaka slobode, gdje su Tuđmana na rivi dočekale tisuće ljudi te je održao svoj čuveni govor "Što da vam još obećam". Baš kao što se govor više puta prekidao skandiranjem i pljeskanjem, snimanje scene također se moralo ponavljati nekoliko puta jer su onuda prolazili vlakovi i ometali rad.

Foto: Slaven Branislav Babic /PIXSELL 31.12.2021., Zagreb - Glumac Kevin Spacey u novogodisnjoj noci dosao u klub Mint u pratnji Jakova i Dominika Sedlara. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL – Naravno da ovuda prolaze vlakovi, na željezničkoj smo postaji. Da smo u koncertnoj dvorani, smetao bi klavir – našalio se Kevin Spacey u prekidu. Na setu je bio odlično raspoložen, pjevao je i nasmijavao filmsku ekipu, dok je u pauzama pijuckao kavu "za van".

Spaceyeva interpretacija Franje Tuđmana vrlo je upečatljiva, a odglumio ga je u svom stilu. Na sebi nije imao šminku ni kostim, a Tuđmana je igrao odjeven u retro sivi kaput s uzorkom riblje kosti, sa smeđim tenisicama na nogama. Pokojnog predsjednika nije ni pokušao imitirati, već je ponudio svoje viđenje emocija i strasti koje je dr. Franjo Tuđman ćutio u tim povijesnim trenucima pa je sve djelovalo pomalo šekspirijanski. Većinu govora, primijetili smo, Spacey je izgovarao iz glave, jer ih je dobro naučio.

– Za ulogu se pripremao dva mjeseca. Pogledao je sve dostupne Tuđmanove govore na YouTubeu i pročitao četiri knjige o Hrvatskoj. S jednom od njih, "Understanding Croatia" Bože Skoke stigao je u Zagreb. Rekao mi je da mu je drago što je došao ovamo i da je shvatio što je za Hrvatsku značila samostalnost te koliko je za nju zaslužan Franjo Tuđman – rekao je Jakov Sedlar.

Foto: PR Kao akter tih događaja, Spaceyu je iz prve ruke mogao ispričati kako je izgledao Vlak slobode, a najviše ga je, kaže, zanimalo kako se Tuđman osjećao u situacijama koje je interpretirao.

Nekoliko parnica

Film "Tuđman Storm" osim na Glavnom kolodvoru sniman je i u Uredu predsjednika, na Oltaru domovine u Medvedgradu, u Institutu za povijest te na Mirogoju, na posljednjem Tuđmanovu počivalištu.

– Kevin mi je rekao da mu je bila posebna čast doći na Tuđmanov grob i snimati ondje. Premijera filma bit će 15. svibnja, na stogodišnjicu Tuđmanova rođenja, u kinima diljem Hrvatske, a dogovorili smo i američkog distributera – najavljuje Sedlar. U društvu Spaceya bilo mu je iznimno ugodno jer se, kaže, radi o duhovitom, inteligentnom i ugodnom čovjeku. O slučajevima seksualnog zlostavljanja kolega, zbog kojih u SAD-u vodi nekoliko parnica, kaže Sedlar, nisu razgovarali niti Spacey prema naputku odvjetnika o tome smije govoriti.

– To su gluposti i ja sam uvjeren da će biti oslobođen, on je dobar i drag čovjek. Nikada nisam radio s ovakvim glumcem, vrhunski je profesionalac koji na set dolazi spreman, s njim nema puno posla, sve odradi kako smo se dogovorili. Drago mi je da je najbolji hollywoodski glumac utjelovio Franju Tuđmana, a mislim da on to i zaslužuje – zaključio je Sedlar.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 04.01.2022.,Zagreb - Slavni holivudski glumac Kevin Spacey boravi u Hrvatskoj.Spacey je u Hrvatsku, stigao na dogovor oko filmskog projekta gdje bi on trebao u Sedlarovom filmu glumiti prvog hrvatskog predsjednika Franju Tudjmana koji ce se baviti operacijom 'Oluja'.Kevin je u drustvu Sedlara posjetio grob Franje Tudjmana Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

