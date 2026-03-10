Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SURVIVOR

Ana tijekom igre snažno udarila glavom i završila u bolnici: 'Kao na koru od banane'

Foto: Nova TV
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
10.03.2026.
u 00:40

Dan kasnije Ana se vratila u kamp i opisala što se dogodilo: „Posklizala sam se na toboganu kao na koru od banane. Noga mi je poletjela i leđa su mi otišla u zrak, i udarila sam glavom

Napet i iscrpljujući dan u Survivoru donio je brojne preokrete u oba plemena. Na zahtjevnom poligonu Temple Run, natjecatelji su snage odmjeravali jedan na jedan, a igra je donijela i dramatičan trenutak kada je Ana Mamut tijekom igre snažno udarila glavom o tobogan i morala prekinuti natjecanje te završila u bolnici.

Dolazak novih natjecatelja u oba plemena, unio je dodatnu dinamiku u igru na zahtjevnom poligonu. Vanesa Sivić i Ivan Krslović pridružili su se žutom plemenu, dok su Iva Ćurčić i Srećko Jovetić pojačali zelene. Iako su u nadmetanju samo novih natjecatelja pobijedili novi članovi žutog tima i time dobili tajanstvenu nagradu, u natjecanju svih članova plemena koja je uslijedila na istom poligonu, pobjedu su odnijeli zeleni rezultatom 6:5. Zeleni su ovom pobjedom u svoj kamp odnijeli vrijedne prehrambene namirnice – grah i pasiranu rajčicu.

Nakon igre na Temple Runu, uslijedila je noćna igra, u kojoj su pobjedu odnijeli zeleni rezultatom 3:1 i kao nagradu osvojili ribičke štapove. 

U žutom kampu Stipe Šunić pronašao je tajni imunitet, koji bi mu mogao donijeti veliku prednost u nastavku igre. Odlučio je tu tajnu podijeliti s Rokom Bačelićem i Ianom Regvarom jer je smatrao da je ne želi zadržati samo za sebe, a priznao je i kako bi ga možda mogao iskoristiti da pomogne nekome drugome ostati u igri. U međuvremenu su Vanesa i Ivan otkrili i tajanstveni totem koji bi im u budućnosti mogao donijeti dodatnu stratešku prednost.

Dan kasnije Ana se vratila u kamp i opisala što se dogodilo: „Posklizala sam se na toboganu kao na koru od banane. Noga mi je poletjela i leđa su mi otišla u zrak, i udarila sam glavom. Takva sam zaronila u bazen.“ Hoće li Ana moći nastaviti igru, ne propustite doznati u novim epizodama Survivora na Novoj TV!

Ključne riječi
showbiz Nova TV Survivor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TV KRITIKA:

Žena vraća muža u trgovinu kao neispravan proizvod: Radnja je to serije koja koristi apsurd kako bi progovorila o stvarnim temama

Još jedan neobičan, ali vrlo kreativan marketinški potez dolazi s Pickboxa, koji je seriju “Rika” odlučio predstaviti kampanjom #BuketPriča, a koja tijekom ožujka donosi priče inspirirane ženskim iskustvima, baš kao i sama serija. Riječ je o antologijskom formatu u kojem svaka epizoda donosi novu priču i novu junakinju, a inspirirana je zbirkom kratkih priča irske spisateljice Cecilije Ahern

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!