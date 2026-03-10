Ana tijekom igre snažno udarila glavom i završila u bolnici: 'Kao na koru od banane'

Napet i iscrpljujući dan u Survivoru donio je brojne preokrete u oba plemena. Na zahtjevnom poligonu Temple Run, natjecatelji su snage odmjeravali jedan na jedan, a igra je donijela i dramatičan trenutak kada je Ana Mamut tijekom igre snažno udarila glavom o tobogan i morala prekinuti natjecanje te završila u bolnici.

Dolazak novih natjecatelja u oba plemena, unio je dodatnu dinamiku u igru na zahtjevnom poligonu. Vanesa Sivić i Ivan Krslović pridružili su se žutom plemenu, dok su Iva Ćurčić i Srećko Jovetić pojačali zelene. Iako su u nadmetanju samo novih natjecatelja pobijedili novi članovi žutog tima i time dobili tajanstvenu nagradu, u natjecanju svih članova plemena koja je uslijedila na istom poligonu, pobjedu su odnijeli zeleni rezultatom 6:5. Zeleni su ovom pobjedom u svoj kamp odnijeli vrijedne prehrambene namirnice – grah i pasiranu rajčicu.

Nakon igre na Temple Runu, uslijedila je noćna igra, u kojoj su pobjedu odnijeli zeleni rezultatom 3:1 i kao nagradu osvojili ribičke štapove.

U žutom kampu Stipe Šunić pronašao je tajni imunitet, koji bi mu mogao donijeti veliku prednost u nastavku igre. Odlučio je tu tajnu podijeliti s Rokom Bačelićem i Ianom Regvarom jer je smatrao da je ne želi zadržati samo za sebe, a priznao je i kako bi ga možda mogao iskoristiti da pomogne nekome drugome ostati u igri. U međuvremenu su Vanesa i Ivan otkrili i tajanstveni totem koji bi im u budućnosti mogao donijeti dodatnu stratešku prednost.

Dan kasnije Ana se vratila u kamp i opisala što se dogodilo: „Posklizala sam se na toboganu kao na koru od banane. Noga mi je poletjela i leđa su mi otišla u zrak, i udarila sam glavom. Takva sam zaronila u bazen.“ Hoće li Ana moći nastaviti igru, ne propustite doznati u novim epizodama Survivora na Novoj TV!