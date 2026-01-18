Sanja iz 'Ljubavi na selu' o dramatičnom preokretu: 'Robert me iznenadio. Bila sam malo u šoku, poklonio mi je i prsten'

Premda se činilo da je Sanjina priča u popularnom televizijskom showu 'Ljubav je na selu' došla do kraja nakon što je farmer Robert za romantično putovanje odabrao Ankicu, sudbina je pripremila iznenađujući obrat. U otvorenom razgovoru, Sanja je podijelila pojedinosti dramatičnog razvoja događaja koji se zbio nakon što su se kamere prestale snimati, a Robbie je uvidio da je možda pogriješio u svojoj odluci. Sanja ne taji da ju je Robertov prvotni odabir iznenadio.

"Nisam očekivala, Robert me iznenadio", priznala je za RTL.hr, no njegovu je odluku prihvatila kao njegovu vlastitu. Ipak, pravi šok uslijedio je tek kasnije. "Jučer me iznenadio. Bila sam malo u šoku i ugodno iznenađena", ispričala je Sanja, opisujući trenutak koji je promijenio sve. Robbie joj je, naime, prišao i zatražio oprost. "Digao se i zamolio me da mu oprostim, da je pogrešno izabrao", prepričala je Sanja. Objasnio joj je kako je mislio da će njegova veza s Ankicom funkcionirati, no ispostavilo se drugačije. Sanja dodaje kako su simpatije između nje i Roberta postojale još na farmi, ali tvrdi da je Ankica "često radila smicalice između njih". Njegovo priznanje bilo je prekretnica koju nije očekivala.

Priznavši svoju pogrešku, Robert je promptno reagirao, odlučan pokazati Sanji koliko mu je stalo. Njihov je odnos sada procvjetao romantičnim gestama koje su Sanji izmamile osmijeh. Otkrila je da ju je Robbie pozvao na romantičnu večeru, koju smatra idealnom prilikom za miran razgovor o svemu. "Danas me je pozvao na romantičnu večeru, bit će onda vremena i trenutak kada se popriča o svemu", optimistična je Sanja. Njegova pažnja tu nije stala. Uslijedio je i prvi poljubac, i to na vrlo nježan način. "Da, danas ujutro. Ušao je u sobu i poljubio me na obraz. Bilo je to lijepo buđenje", sa smiješkom je ispričala, dodajući kako bi se na takvu pažnju lako mogla naviknuti. Osim poljubaca, Robert je bio darežljiv i s poklonima.

"Jučer mi je poklonio ovo srce, a danas mi je poklonio ovaj prsten", otkrila je Sanja, pokazujući darove koje tumači kao jasan znak pažnje i potvrdu njegovih osjećaja. Iako je situacija sada ispunjena romantikom, Sanja je oprezna i naglašava da ne želi brzati sa zaključcima. Njihov odnos, kako kaže, temelji se na prijateljstvu koje se razvijalo tijekom cijelog boravka na farmi. "Cijelo vrijeme je to bila prijateljska ljubav. A što će se s nama dešavati? Treba nam vremena, kao što sam rekla, da se upoznamo", iskrena je. Ipak, na pitanje vidi li se s njim u ozbiljnijoj vezi, odgovorila je potvrdno. "Moguće. Ne znam, moramo se upoznati. Vrijeme će donijeti svoje." Na kraju, Sanja ne krije svoju sreću. Vjeruje da je Robert iskreno zaljubljen u nju, a ona se osjeća lijepo i ispunjeno. Gledajući unatrag na cijelo iskustvo, od uspona i padova na farmi do ovog neočekivanog raspleta, zaključuje da ne bi mijenjala apsolutno ništa. "Sve se pokazalo u svoje vrijeme", kaže, zadovoljna što su prave emocije na kraju ipak pronašle svoj put.